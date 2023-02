Prefeitura proíbe a realização da tradicional Feira da Reforma Agrária em rua no Centro de Presidente Prudente; MST vê ‘perseguição’

Poder Executivo alegou falta de alvará para o evento em frente ao Coletivo Cultural Galpão da Lua, na Rua Júlio Tiezzi. Organizadores conseguiram expor os produtos no campus da Unesp. Feira da Reforma Agrária era realizada na Rua Júlio Tiezzi, em frente ao Coletivo Cultural Galpão da Lua, no Centro de Presidente Prudente (SP)

Mari Palhares

A tradicional Feira da Reforma Agrária foi proibida de ser realizada, no último sábado (11), em frente ao Coletivo Cultural Galpão da Lua, na Rua Júlio Tiezzi, n° 130, no Centro, em Presidente Prudente (SP). Conforme o Poder Executivo, o evento não possuía alvará para ocorrer naquele local.

Para que o evento não deixasse de acontecer, a organização realizou a feira dentro do campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), no bairro Centro Educacional.

Em nota, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) repudiou a decisão da Prefeitura e afirmou que “a medida implica diretamente na comercialização dos alimentos saudáveis produzidos pelas famílias assentadas da reforma agrária no Pontal do Paranapanema”.

O posicionamento do movimento social ainda ressaltou que o evento é um espaço onde “os alimentos saudáveis produzidos pela reforma agrária popular na região chegam até a comunidade local por um preço justo”.

“Somos contra a perseguição que a Prefeitura Municipal está fazendo com a Feira da Reforma Agrária. Continuaremos lutando pelo direito à Cultura Popular e à alimentação saudável. MST por Terra, Arte e Pão!”, finalizou o movimento social.

Mari Palheiros

Realização

Conforme uma das organizadoras do evento, Mari Palhares, que também é membro do Coletivo Cultural Galpão da Lua, funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente(Sedepp) entregaram, na última sexta-feira (10), uma notificação proibindo a realização da feira.

“Na sexta-feira [10] à tarde, recebemos uma notificação proibindo a feira no sábado [11] alegando que o prédio não tem alvará, mas a feira é na rua. Fomos atrás ver o que havia acontecido e não era a Sedepp que deveria ter nos notificado e, sim, a Secretaria de Agricultura”, reforçou Mari.

Ela também afirmou que a organização do evento entrou em contato com a diretoria da Unesp, que “de pronto colocou o espaço à disposição para garantir, inclusive, a segurança dos assentados e dos consumidores”.

Guilherme Withana

Conforme explicou Mari, a Feira da Reforma Agrária é realizada mensalmente há cinco anos, sempre após o quinto dia útil, e reúne produtores rurais de cinco assentamentos da região do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do Estado de São Paulo, localizados em Euclides da Cunha Paulista (SP), Mirante do Paranapanema (SP), Presidente Bernardes (SP), Rosana (SP) e Teodoro Sampaio (SP).

Os produtores rurais se deslocam até Presidente Prudente e trazem também itens produzidos por outros assentados. Além disso, o Galpão da Lua também faz uma arrecadação de fundos, de forma independente, para subsidiar o deslocamentos desses produtores.

“Os produtos são bem baratos e acessíveis. Sem a ajuda de custo, ficaria inviável a vinda deles”, finalizou Mari.

Guilherme Withana

Outro lado

A Prefeitura de Presidente Prudente informou ao g1, por meio de nota oficial, “que apoia todo e qualquer evento desta natureza, porém, é indispensável que os organizadores atendam às exigências legais, como a obtenção do alvará para realização desta atividade, o que não ocorreu no caso em questão”.

“A administração municipal lamenta o ocorrido, mas reforça que o controle das normas legais é necessário para garantir a segurança dos visitantes e dos próprios realizadores da feira”, afirmou o Poder Executivo de Presidente Prudente.

Guilherme Withana

