Prefeitura promete desburocratização para população e economia com programa ‘Marília Sem Papel’

O programa “Marília Sem Papel”, lançado pela prefeitura nesta terça-feira (31), promete desburocratizar serviços para a população e gerar uma economia de R$ 2,3 milhões por ano aos cofres do Executivo mariliense.

Segundo a administração municipal, muitos processos no setor público são lentos porque tramitam através de papel. Além de gerar custo com o próprio papel, há despesas de transporte de documentos entre secretarias e departamentos, além do risco de extravios.

O envio e recebimento oficial de documentos no setor público serão através de uma plataforma digital. Após o envio, o setor recebe o documento imediatamente.

A cada resposta ou encaminhamento, será criado um novo despacho, sendo possível anexar arquivos e acompanhar quem já leu, deixando o processo interno totalmente transparente. Os dados são protegidos e não podem ser alterados.

Não haverá mais a necessidade do munícipe se deslocar até o Ganha Tempo, localizado na avenida das Industrias, no centro, para protocolar documentos. Com o programa, a solicitação pode ser feita pelo cidadão diretamente de sua residência.

Pessoas sem acesso à internet ou com dificuldade ainda poderão procurar o Ganha Tempo para fazer o processo no local, porém o mesmo será eletrônico para a tramitação. Os documentos terão assinaturas eletrônicas.

Já os protocolos físicos continuarão existindo até que tudo se torne eletrônico. A previsão é que em até dois anos não haja mais documentos em papel.

Os servidores públicos, inclusive, já participaram nos últimos dias de treinamentos sobre como utilizar o projeto.

Alguns serviços que passam a tramitar de forma digital:

Serviços Consulta de IPTU

Abertura de empresas

Abertura de protocolos, como poda de árvore, ouvidoria

Regularização com o INCRA

Negociação de tributos municipais,

Recadastramento de imóveis

Nota fiscal cidadã

Emissão de certidões

2ª via de carnês

Aprova Fácil

