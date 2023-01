Prefeitura rompe contrato com empresa responsável por obra em escola fechada desde 2018 em Ribeirão Preto, SP

Segundo a Secretaria Municipal da Educação, houve abandono de serviço por parte da construtora. Prédio da EMEF Domingos Angerami foi fechado por risco de incêndio. Obras na EMEF Domingos Angerami, em Ribeirão Preto

A Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto (SP) informou na tarde desta sexta-feira (27) que a prefeitura rompeu contrato com a W.Andrade Construtora, empresa responsável pelas obras na Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Angerami, fechada por determinação judicial desde setembro 2018 por risco de incêndio.

De acordo com a pasta, a construtora começou a obra no Jardim Pedra Branca em abril de 2020, mas por meio de fiscalizações a prefeitura constatou abandono dos trabalhos por parte da empresa, que chegou a ser notificada, mas não adotou medidas para mudar o panorama.

O despacho foi feito pelo Executivo na quarta-feira (25) e a rescisão vai ser publicada no Diário Oficial desta sexta.

Uma nova licitação será lançada e a previsão da pasta é de que a escola seja entregue ainda no primeiro semestre de 2023. Ao todo, a reforma tem custo de R$ 7,3 milhões.

A W.Andrade Construtora, que tem sede em São Paulo, não havia sido localizada pelo g1 até a última atualização desta matéria.

Construído na década de 1940, prédio do EMEF Doutor Domingos Angerami em Ribeirão Preto (SP) foi interditado pela Justiça devido às más condições das instalações elétricas e o risco de incêndio no local

Interdição

A Justiça interditou a escola devido às más condições das instalações elétricas e ao risco de incêndio no local. O plano era resolver o problema com uma reforma, mas a Prefeitura considerou o projeto inviável.

A Secretaria de Educação alega que o prédio, construído na década de 1940, passou por mudanças estruturais sem o devido cuidado com o projeto de engenharia.

Por conta do fechamento, os estudantes matriculados foram transferidos para um prédio onde já funcionou uma unidade do Sesi, no bairro Campos Elíseos.

A escola municipal Doutor Domingos Angerami foi interditada pela Justiça em Ribeirão Preto, SP

