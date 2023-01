Prefeituras de Ouro Verde e Alfredo Marcondes têm concursos públicos com inscrições abertas

Participação nos certames deve ser garantida até os dias 23 e 22 de julho, respectivamente. Ainda há oportunidade para a Unesp de Presidente Prudente. A Prefeitura de Ouro Verde está com inscrições abertas para concurso público, que visa o preenchimento de duas vagas, sendo uma de engenheiro agrônomo e uma de operador de vaca mecânica. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.003,13 a R$ 2.315,50. A validade é de dois anos.

As inscrições devem ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 23 de julho, pela internet. A participação será confirmada mediante ao pagamento da taxa no valor de R$ 50 – para nível médio – e R$ 80 para nível superior.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 5 de agosto, na Emef Professora Júlia Roseira Jerônimo, localizada na Rua Espírito Santo, 353, no Bairro Nova Esperança.

Seguem até o próximo domingo, dia 22 de julho, as incrições dos concursos públicos da Prefeitura de Alfredo Marcondes. Os certames visam o preenchimento de duas vagas na administração municipal – no cargo de educador social – e a formação de cadastro reserva nas funções de monitor de transporte escolar e professores, bem como dentista, enfermeiros, motorista, tratorista e secretário.

Os interessados deverão se inscrever, mediante ao pagamento de taxa que varia de R$ 35 a R$ 70. Já a remuneração pode chegar a R$ 2.712,46.

As oportunidades estão disponíveis em dois editais, sendo um voltado aos cargos de dentista, enfermeiros, motorista, tratorista e secretário, e o outro para educador social, monitor de transporte escolar e professores.

Conforme o edital, a previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas no dia 26 de agosto de 2018, em locais a serem divulgados, nos períodos da manhã e da tarde.

Continuam abertas as inscrições para a contratação de professores titulares junto ao Departamento de Física, na disciplina de ciência e tecnologia de filmes fino e espectroscopia óptica, junto à Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (Unesp), campus de Presidente Prudente.

Em regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), os selecionados portadores do título de livre-docente devem receber remuneração no valor de R$ 15.631,40, que corresponde à referência MS-6.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de setembro de 2018, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Seção Técnica de Comunicações da Unesp, localizada na Rua Roberto Simonsen, 305, em Presidente Prudente. A taxa do investimento é de R$ 191.

Com validade de seis meses, o certame compreende prova de títulos, prova didática e prova de arguição do memorial ou do curriculum lattes. Mais detalhes podem ser conferidos no edital.

