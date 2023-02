Pregador Luo e Cassiane encerram o Palmas Capital da Fé com louvor gospel

Último dia de festa, que será dedicado à música gospel e também vão se apresentar os artistas regionais. Público lotou o espaço do Capital da Fé nas últimas quatro noites

Júnior Suzuki/Secom Palmas

O Palmas Capital da Fé chega a sua última noite nesta terça-feira (21) e para fechar a programação, sobem ao palco os cantores gospel Pregador Luo e Cassiane. A festa voltou a ser realizada depois de ficar dois anos suspensa por causa da após a pandemia de Covid-19.

O evento começou na sexta-feira (17). Já passaram pelo palco o padre Fábio de Melo, a banda Rosa de Saron e a cantora gospel Damares, entre outros artistas ligados à música religiosa.

O último dia de festa, que será dedicado à música gospel e também vão se apresentar os artistas regionais Daniel Narom & Banda e Pedro Ruan.

Estrutura

Segundo a Agência Municipal de Turismo (Agtur), além do palco principal, a estrutura do Capital da Fé vai contar com espaço kids, banheiros, praça de alimentação com cobertura para 22 estandes de lanches e oito food trucks, além de três estandes de artigos cristãos.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que mais de 40 mil participem da programação especial nos cinco dias de festa.

Ônibus

Palmas vai ter linhas especiais de ônibus gratuitas para atender a programação oficial do carnaval na cidade. A linha 010, Eixão, e a 450, Taquaruçu, ganharão reforço de horários nesse período. As alterações nas linhas começam a partir das 19h desta sexta-feira (17).

A linha do Eixão sairá a cada cinco minutos das estações de integração Apinajé, no centro da cidade, e Javaé, em Taquaralto. Já a linha de Taquaruçu terá o intervalo de 15 minutos, também às 19h, saindo da estação Javaé.

Blocos pela cidade

Além do evento religioso, quem gosta de curtir o carnaval da forma tradicional tem a opção de acompanhar os bloquinhos que vão se apresentar por toda a cidade.

Blocos também passaram por Taquaruçu

Kadu Souza/Secom Palmas

Com apoio financeiro da Prefeitura de Palmas, foram distribuídos R$ 255 mil para 15 grupos que se inscreveram em edital para o carnaval. Nesta terça-feira (21), último dia de carnaval, ainda haverá cinco blocos pelas ruas. Confira:

Bloco Cabaça na Ladeira – 16h (Taquaruçu)

Bloco dos Corujinhas (infantil) 16h (Parque dos Povos Indígenas)

Bloco Vai Quem Quer – 18h (Setor de chácaras São Francisco)

Bloco Girassóis – 17h (309 Sul)

Bloco Móia Eu – 17h (103 Norte)

