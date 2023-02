Prejuízos de usuários do transporte coletivo que tiveram que comprar passagens podem gerar indenizações, explica especialista

Pelo transporte coletivo como um todo ser um serviço prestado aos usuários, quem se sentir lesado deve juntar comprovantes de pagamento buscar ajuda profissional, disse o advogado Zenil Drumond. Estações e pontos de ônibus amanheceram lotados pelo quarto dia. Advogado explica direitos de quem foi lesado pelo caos no transporte coletivo de Palmas

Antes da liberação das catracas dos ônibus coletivos da capital, nesta quinta-feira (2), muitos usuários precisaram tirar do bolso para pagar pela passagem, já que os guichês permanecem fechados. O prejuízo para o usuário vai contra o que está no Código de Defesa do Consumidor, conforme explicou o advogado Zenil Drumond.

O especialista em direito do consumidor explicou que o transporte coletivo como um todo é um serviço prestado aos usuários, que são consumidores dele. Portanto, se tiveram que pagar a mais em desacordo com o anunciado, é possível ser contestado.

“Anteriormente, com o sistema de bilhetagem eletrônica, um morador, por exemplo, de Taquaruçu. Ele teria que pegar para chegar aqui no centro no mínimo três conduções. Sem a prestação desse serviço ele tem que pagar hoje por essas três conduções, quando outrora pagava apenas uma tarifa. Então houve um acidente de consumo e é indenizável”, afirmou.

O advogado também explicou que para que o ressarcimento seja possível, o usuário tem que guardar os comprovantes, como recibos de pagamentos, mesmo que tenha disso feito em dinheiro.

Ônibus vão rodar sem cobrança até segunda-feira (6)

“Damos as orientações a estes usuários que guardem todos os comprovantes desses gastos a mais que eles estão tendo. Como por exemplo, o serviço público ele tem que ser prestado e tem que haver uma continuidade. Se por ventura este usuário deixou de se deslocar, seja para o seu trabalho, sua residência ou onde quer que ele vá, ele tem que comprovar esses gastos, seja através de aplicativo, das próprias passagens a mais que ele tenha pagado”, orientou.

Com os recibos em mãos, o Zenil orienta que a pessoa que se sentir lesada pode procurar um advogado e entrar com ação indenizatória.

Gratuidade até segunda-feira (6)

A Prefeitura de Palmas decretou que os ônibus do transporte coletivo de Palmas vão circular de graça até a próxima segunda-feira (6). Esse período de gratuidade do serviço pode ser revisto, de acordo com a migração do sistema de bilhetagem eletrônica.

A medida veio depois de três dias de pontos e estações lotadas, com a população tendo que enfrentar muita espera para chegar ao trabalho e cumprir compromissos.

Com as dificuldades geradas durante a semana, o advogado ainda citou que a prefeitura teve um prazo de mais de um ano para se organizar para assumir todos os serviços relacionados ao transporte da capital, mas isso não ocorreu. Portanto, agora é responsável por todos os prejuízos dos cidadãos.

“Eles [usuários] podem sim pleitear uma ação indenizatória contra a Prefeitura de Palmas”, afirmou Zenil Drumond.

Entenda

As estações de ônibus ficaram lotadas e os usuários, que esperaram durante horas por um transporte coletivo desde a última segunda-feira (30), em Palmas. Alguns relataram que ficaram por cerca de três horas até embarcar em um veículo.

Situação na estação de ônibus no Aureny III, em Palmas

Isso aconteceu depois que as empresas responsáveis pelo serviço encerraram os serviços dois dias antes da data prevista em requisição administrativa feita pela Prefeitura de Palmas.

Segundo a Prefeitura, as empresas foram notificadas sobre a data da vigência dos contratos na quinta-feira (26), para que continuassem operando até esta terça-feira (31). No dia 1º de fevereiro, na quarta-feira, os profissionais seguiriam no serviço como contratados. Mas os prestadores determinaram o fim da atuação no domingo (29) e a prefeitura teve dificuldade na transição dos contratos.

O presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Operadores de Máquinas do Estado do Tocantins (Simtromet) José Antônio de Carvalho, explicou que uma das empresas quis finalizar o serviço antes do prazo estipulado no ofício informado aos profissionais.

“A prefeitura notificou as empresas para que fosse tocado normal a operação do transporte até o dia 30. Não teve essa comunicação, eu conversei com o pessoal da prefeitura falando que não ia ter condição deles rodarem hoje, porque o pessoal estava desinformado, eles pediram mais esses dois dias. Mas na verdade esse ofício já era para o dia 31”, disse.

José Antônio também explicou que os trabalhadores foram comunicados sobre as datas por mensagem de aplicativo, e que os que tivessem interesse em aderir à migração para a contratação da Prefeitura que fossem até o local indicado para a nomeação. “Creio que mais de 80% não aderiu ao sistema público”, completou o presidente do Simtromet.

