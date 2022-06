Premiata la miniserie “Crescendo con Clementoni”

Il progetto realizzato da FiloBlu per Clementoni si è classificato 1° nella Categoria Branded Content alla 26° Edizione del Premio Mediastars.

La miniserie “Crescendo con Clementoni” realizzata da FiloBlu per Clementoni riceve il premio tecnico per la pubblicità Mediastars, giunto alla XXVI Edizione, come 1° classificato per la Categoria Branded Content. Il video, prodotto da Nativa Formazione e Produzione Audiovisiva presso il Cross Studio Atlantic di Milano, è suddiviso in tre puntate e condotto dal talent Massimo Temporelli, fisico e divulgatore scientifico. È stato pensato per accompagnare bambini e genitori nella grande avventura della crescita, rispondendo a due esigenze specifiche: esperienziale e informativa.

Tra i temi trattati, si parla di ecosostenibilità, innovazione, alfabeto e pianeti lontani, attraverso l’esperienza di gioco e il divertimento, che diventano modi essenziali per imparare a condividere, creare e sperimentare.

Un riconoscimento di rilievo che testimonia l’approccio strategico di FiloBlu nel realizzare progetti ad alta creatività, che rientrano in un ecosistema di comunicazione più ampio, volto a creare valore attraverso azioni mirate di branded content. Oltre alla miniserie, FiloBlu si è occupata di realizzare una campagna stampa con il nuovo concept “Per i creatori di domani” e una serie di shooting fotografici. A fianco, anche un piano editoriale social accompagnato dall’hashtag di campagna #ProvarePerCrescere.

Le puntate del progetto sono state veicolate sul sito di Clementoni e sui canali Facebook, Instagram e YouTube del brand. “Da sempre ci impegniamo a cogliere i trend del mercato e a individuare gli interessi del nostro consumatore – racconta Alessandra Maccari, Digital Marketing & E-commerce Senior Manager Clementoni che ha curato il progetto per l’azienda di Recanati – Oggi più che mai dobbiamo parlare ai genitori in cerca di un partner qualificato per la crescita dei propri figli. Un brand, infatti, viene sempre di più apprezzato e scelto per i valori che veicola e le cause che promuove.

Per questo motivo abbiamo scelto di produrre contenuti originali e di grande qualità che possano essere un supporto per i nostri consumatori e arricchire e completare l’esperienza di divertimento, crescita e apprendimento del bambino attraverso il gioco”.

Il premio sarà ritirato da Michele Zorzetto, Creative Strategist di FiloBlu, che si è occupato della direzione creativa del progetto di digital entertainment. “Abbiamo generato uno scambio di valore tra il brand e il proprio pubblico, ottenendo degli insight molto rilevanti per costruire un’offerta che sia quanto più vicina ai bisogni del consumatore. Il branded content diventa così uno strumento per uscire dal solito racconto