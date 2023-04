Prêmio Ameron de Jornalismo 2023 abre inscrições em Rondônia

Profissionais com atuação em webjornalismo e telejornalismo podem participar do concurso. No total, os prêmios somam R$ 12 mil. Redação do Globo Repórter

A Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron) está com as inscrições abertas para o primeiro Prêmio Ameron de Jornalismo 2023. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de maio, por meio do e-mail oficial da Ameron.

O objetivo do concurso é selecionar e escolher trabalhos jornalísticos que divulguem ações de magistrados no âmbito da Justiça Rondoniense.

Confira o edital e outras informações.

Podem participar do concurso profissionais com atuação em veículos de comunicação do estado. As matérias produzidas antes do período de inscrição podem ser inscritas, desde que se encaixem nos termos do edital e tenham sido produzidas a partir de 1º de janeiro de 2023.

Os trabalhos serão julgados por três jurados convidados, dentre profissionais representativos das profissões envolvidas, com experiência adquirida pela atuação em veículos de comunicação, assessoria de comunicação de instituições e profissionais ligados ao jornalismo, marketing, publicidade e também membros e servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO).

Premiação:

A premiação será distribuída em duas categorias: telejornalismo e webjornalismo.

1° colocado: R$ 3 mil

2° colocado: R$ 2 mil

3° colocado: R$ 1 mil

