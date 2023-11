PREMIO DEL MUSEO NAZIONALE DEL PANETTONE® 2023 il 25 NOVEMBRE

Tutto pronto per la prima edizione del Premio del Museo Nazionale del Panettone® che si svolgerà a Milano il 25 novembre 2023 presso la Sede della Fondazione ATM (Via Carlo Farini, 9/a). Il progetto del Museo Nazionale del Panettone®, ripreso durante lo scorso anno dai maggiori media nazionali in occasione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro®, nasce da un’intuizione del Dott. Emanuele Giordano, ideatore e Patron della nota kermesse nazionale nata nel 2008 che è ormai diventata un punto di riferimento per i migliori produttori d’Italia. L’obiettivo principale dell’organizzazione è sempre stato quello di incentivare la promozione, la produzione e lo sviluppo di tali prodotti e di creare momenti di divulgazione culturale. Partendo proprio da quest’ultima esigenza, l’organizzazione ha riflettuto circa la possibilità di creare, oltre agli eventi promozionali tradizionali, uno spazio stabile dedicato al lievitato più importante d’Italia ed alla sua storia che possa essere il punto di riferimento nazionale ed internazionale dedicato alla promozione globale del panettone sotto tutti i suoi aspetti (storici, produttivi, qualitativi, d’immagine e di promozione). Nell’attesa di vedere, quindi, realizzato ed installato il Museo Nazionale del Panettone®, l’Associazione Made in Italy – Ente di promozione culturale che in questo momento ha il primario compito della diffusione del marchio museale – presieduta dallo stesso Dott. Emanuele Giordano, desidera dare maggiore spazio alla parte culturale attraverso l’assegnazione di alcuni riconoscimenti. Nasce così il Premio del Museo Nazionale del Panettone® per il quale è prevista una cerimonia ad hoc il 25 novembre a Milano, città considerata la Capitale del panettone. Il Premio è dedicato quindi alla storia, alla cultura, alla produzione ed alla comunicazione del prodotto e sarà destinato sia ad alcune aziende che rappresentano marchi storici italiani, sia ad Enti Culturali, sia ad alcune personalità che ruotano intorno al mondo del lievitato più importante d’Italia. Tra i premiati le aziende Loison, Galup e Baj che sono alcuni dei marchi storici che affondano le radici nella tradizioneitaliana(perlasezionestoria); ilM°ClaudioGattiinqualitàdiPresidentedell’AccademiaMaestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano – reduce dalla vittoria del primo campionato mondiale del panettone a squadre – e Il M° Rolando Morandin uno dei grandi maestri della pasticceria italiana e riconosciuto lievitista di chiara fama nazionale ed internazionale (per la sezione produttiva artigianale); il Centro Nazionale di Studi Manzoniani per la pubblicazione “Il Panettone che è di Milano” a cura del Prof. Angelo Stella, insigne docente, filologo e linguista che ha evidenziato anche le abitudini di Alessandro Manzoniedellasuasecondamoglienelconsumodelpanettonee ilDott.StanislaoPorziovoltonotodel panorama degli eventi sui lievitati con il suo Re Panettone nonché fine penna che ha autografato due pubblicazioni sul panettone: “Il Panettone – Storia, leggende e segreti di un protagonista del Natale” e “Il Panettone prima del Panettone (per la sezione storico-culturale), l’azienda Artecarta Italia, leader della produzione di packaging (per la sezione comunicazione). Il progetto del Premio del Museo Nazionale del Panettone® ha suscitato interesse ed attenzione già nel mondo istituzionale ottenendo il Patrocino della Regione Lombardia – Assessorato alla Cultura. Il 25 novembre 2023 si apre, quindi, una nuova era per il panettone: quella culturale che punta i riflettori sulle nostre radici culturali, sulla storia e sulle tradizioni.

UFFICIO STAMPA MUSEO NAZIONALE DEL PANETTONE® MOBILE: (+39) 347.1415224 – stampa@museodelpanettone.

Ufficio Stampa