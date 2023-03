premio-della-volpe-contro-mafie-e-corruzione,-per-studenti-delle-superiori

Settima edizione del concorso giornalistico “Santo della Volpe”, riservato agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori di secondo grado.

Il concorso è indetto nell’ambito di “Non Ti Scordar di me 2023”, manifestazione dedicata al ricordo delle vittime della strage mafiosa del 2 Aprile 1985 di Pizzolungo, organizzata dal Comune di Erice e dall’Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, il sindacato Usigrai, Liberainformazione e l’associazione Articolo 21.

Il giornalista Santo della Volpe, proprio ad Erice in occasione di “Non ti scordar di me 2015”, fece una delle sue ultime apparizioni pubbliche prima della sua morte nel mese di luglio dello stesso anno. Attraverso il concorso si ricorda e onora la sua figura di giornalista in prima linea per la legalità e la lotta alle mafie.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dovranno elaborare un testo nella forma di articolo sul ruolo del giornalismo per una società libera da mafie e corruzione, avente per tema: “La possibilità di realizzarsi e vivere in contesto pacifico dove l’unica legge rappresentata è quella della parità dei diritti e dei doveri, art. 3 della Costituzione Italiana, è ostacolata dalle organizzazioni mafiose che rappresentano l’esatto opposto di una società giusta e paritaria. Per sconfiggere la mafia, la scuola deve far capire e comprendere che la società mafiosa si basa su un sistema di valori antidemocratici che violano la dignità della persona sotto qualsiasi aspetto. Mettere a fuoco alcune caratteristiche del fenomeno mafioso, con particolare riferimento alle risorse che ne consentono la riproduzione nel tempo e nello spazio, ovvero ai processi di radicamento e diffusione territoriale.”

L’articolo dovrà contenere al massimo circa 5 mila caratteri (spazi inclusi). Gli elaborati dovranno essere forniti in formato pdf.

Ciascun Istituto Scolastico potrà partecipare con un massimo di tre elaborati: una commissione giudicatrice selezionerà quindi i tre vincitori del concorso che saranno premiati ad Erice nel corso degli incontri del “Non ti scordar di me 2023”.

Anche per l’edizione 2023 in alternativa (o in aggiunta) all’articolo giornalistico, sempre sullo stesso tema, si potrà produrre un video della durata massima di 15 minuti, che verrà proposto per l’inserimento nei canali web delle associazioni che patrocinano il concorso giornalistico e che verrà presentato pubblicamente in occasione della premiazione.

Ai vincitori, inoltre, sarà corrisposto un premio in denaro secondo i criteri che verranno stabiliti dalla commissione, in relazione all’ammontare del contributo che sarà erogato dagli enti che patrocinano il concorso.

Per partecipare all’iniziativa ciascun Istituto Scolastico dovrà compilare l’allegato modello di partecipazione al concorso che unitamente agli allegati ed agli elaborati dovrà essere spedito attraverso PEC entro e non oltre il 27 Marzo 2023 al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.erice.tp.it

I migliori elaborati saranno pubblicati sui siti Liberainformazione, Articolo 21 e sul sito della Fnsi e dell’Usigrai.

Vittorio Ferla