Prêmio na educação, PhD pela Unicamp e 100 artigos publicados: engenheiro é nomeado novo presidente da Univesp

Borges assume o cargo no lugar da professora Simone Telles, que estava como presidente interina depois da saída do também professor Rodolfo de Azevedo. Ele falou ao g1 sobre quais serão os principais desafios à frente da universidade; confira. O engenheiro Marcos Augusto Francisco Borges, novo presidente da Univesp

Universidade Virtual de São Paulo (Univesp)

O engenheiro da computação Marcos Augusto Francisco Borges foi nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como novo presidente da Universidade Virtual de São Paulo (Univesp). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do estado desta quarta-feira (1°).

Borges, que assume o cargo pelos próximos quatro anos, substitui a professora Simone Telles, até então presidente interina. Antes dela, o também professor Rodolfo Jardim de Azevedo esteve à frente da universidade como presidente efetivo entre janeiro de 2019 e janeiro de 2023.

Ao g1, o engenheiro enfatizou o tamanho do desafio e elencou quais serão seus objetivos durante o mandato.

“É uma responsabilidade muito grande, dada a qualidade que as gestões anteriores alcançaram. O objetivo é continuar nessa linha, continuar crescendo, continuar atendendo a cada dia mais paulistas, oferecendo oportunidades para que todos os paulistas consigam uma formação superior de qualidade.”

“Também é um desafio manter os laços com a USP, Unesp e Unicamp, com o Centro Paula Souza, que tenho bastante interação, e trabalhando muito com a SCTI [Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação], porque é dali que vai vir nosso suporte”, disse.

Perfil

Marcos Augusto Borges tem 52 anos e é PhD em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Graduado em Engenharia da Computação em 1992, com doutorado em 2004, Borges tem no currículo premiações de trabalhos relacionados à informática na educação e contabiliza mais de 100 artigos publicados.

Atualmente, trabalha como professor de pós-graduação na Faculdade de Tecnologia da Unicamp e coordenador do Laboratório de Informática, Aprendizagem e Gestão (Liag).

O engenheiro já tem uma passagem anterior pela Univesp, em 2021, quando foi professor das disciplinas Gestão de Tecnologia e da Inovação e Pensamento Computacional.

Univesp em Sorocaba

Prefeitura de Sorocaba/Divulgação

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias sobre educação no g1 Campinas

Mata