‘Preocupação de arrastar isso, arrastar aquilo’; moradores relatam rotina com medo de enchentes em Mogi

Moradores de Jundiapeba e Jardim Aeroporto relatam rotina de alagamentos e prejuízos com as chuvas de verão.

Moradores de algumas regiões de Mogi das Cruzes relatam rotina diária de medo em período de fortes chuvas na cidade.

“No final da tarde que começa uma chuva começa a nossa preocupação que já vai pensar que vai entrar água embaixo da casa. A casa vai ficar inundada de novo. A gente fica com uma preocupação de arrastar isso, arrastar aquilo.” Esse é o medo de Maria Custódia Vieira que mora no Jardim Aeroporto.

O local é um dos pontos de inundação na cidade nos últimos dias. Com as fortes chuvas do verão, moradores de algumas regiões da cidade convivem com o medo de perder móveis e eletrodomésticos e também com o temor de doenças por causa da infestação de ratos e baratas quando a água baixa.

Maria Custódia mora com o esposo Jorge Antonio Catarino em uma casa que fica ao lado de uma viela. A via vira uma cachoeira com as fortes chuvas. Ele até jogou entulho para tampar um pouco o buraco que está se formando embaixo da casa dele, mas não está adiantando. O medo é que a casa acabe desabando. O morador reclama que a prefeitura ainda não apareceu para resolver a situação. “Está cada vez piorando, o pessoal da Prefeitura não está vindo. Vai lá, eles prometem que vão vir e cada vez está ficando pior. Já tá rachando a parede aqui.”

Na cozinha, sala e até no quarto tem infiltração. Eles já usaram um produto para a água parar de minar, mas não adianta.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que encaminhou o caso para a Defesa Civil, que vai fazer uma vistoria no local.

No Distrito de Jundiapeba, a situação não é diferente. Jéssica Natalina Soares teve a casa alagada. Segundo ela, foram três dias até a água baixar. A moradora tenta se virar como pode. O sofá já está em cima de palets, mas a geladeira acabou estragando. Felizmente conseguiu uma outra emprestada. Nos últimos dias, o medo é o que tem acompanhado a dona de casa todo fim de tarde. “É bem difícil porque eu tenho duas crianças. Todo dia quando ameaça chover meu esposo já fica desesperado porque sabe que se chover muito vai alagar e a gente vai perder o pouco que tem. O mais difícil é que ninguém faz nada para ajudar. Ontem mesmo que ameaçou chover, eu não mandei minha filha mais velha pra escola, porque fiquei com medo de não conseguir voltar pra casa.”

A Rua Senegal não fica próxima a nenhum córrego ou rio. O problema segundo a moradora é que o lugar não tem rede de esgoto. A água verde é esgoto misturado com chuva que acaba entrando pra dentro da casa.

“Eles [Semae] vieram, ligaram a água do meu vizinho abriram um buraco no meio da rua. A gente avisou para eles não colocarem mais terra. Porque a água não entrava dentro da minha casa até então. Depois que eles colocaram mais terra, a água começou a entrar. A gente já ligou para eles. Vim aqui e falaram que eram 24 horas.”

Já sobre a Rua Senegal, em Jundiapeba, a Prefeitura explicou que, se há vazamento na caixa de inspeção e retorno de água para o imóvel, é sinal de que há ligação de drenagem de água de chuva na rede de esgoto. A orientação é para os moradores fazerem a separação dos dois sistemas, e que essa orientação já foi divulgada diversas vezes. Ainda segundo a administração municipal, estão sendo implantadas redes de coleta de esgoto no bairro. Quanto a passagem de uma máquina que teria alterado o nível da rua, a prefeitura disse que equipes vão ao local para avaliar a situação.

