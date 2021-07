preparare-un-buona-ciambella-con-le-ciliegie

Vi propongo oggi per un fine settimana da passare in dolcezza una buonissima ciambella con le rosse ciliegie ancora per qualche tempo in commercio, gustatela al mattino a colazione contando sul notevole apporto di fibre e una circoscritta dose di zucchero, ma male non è anche come dessert, in porzione più limitata, insieme a un gustoso gelato di frutta!!!

Non è stata un’annata particolarmente felice per le ciliegie, la produzione ha risentito più che mai degli effetti climatici di un anno già problematico di per se!

Anche a livello commerciale poi rispetto a produzione del frutto, costi e ricavi sostenuti dai produttori e prezzi finali al consumatore c’è stata una vera e propria guerra con motivazioni molto forti e l’evidenza di una stortura del moderno mercato distributivo che purtroppo si riscontra in molti altri cibi della terra.

Per fortuna almeno un poco di buone ciliegie poi sono arrivate e forse in questa ottica vale la pena di gustare quelle ancora in circolazione come frutti da cioccolatino come qualcuno ha provocatoriamente suggerito!

Di fatto in realtà la situazione è a macchia di leopardo e so con certezza che in alcune zone di ciliegie ce ne sono ancora in abbondanza, il loro lato debole (una fortuna in realtà!) è che essendo di stagione non possono certo durare in eterno e per sempre.

E allora piuttosto che ricorrere alle solite conserve mi è venuto in mente che avevo ancora nel cassetto questa ottima ciambella alle ciliegie che avevo creato più di 4 anni fa dopo un generoso regalo di questo frutto meraviglioso!

Non necessita di grandi quantità di ciliegie per cui credo possa essere realizzata da tutti a prescindere dalla fortuna o meno di risiedere in zone a elevata produzione, in compenso è buonissima e si apprezza più che mai la rossa e succosa bacca.

Per la colazione poi è perfetta, ma anche per una merenda con una buona tisana rinfrescante o per un dessert come suggerito nell’introduzione contando a livello nutrizionale e di salute sul notevole apporto di fibre, una circoscritta dose di zucchero e un impatto complessivo molto equilibrato!!!

Ciambella integrale dolce alle ciliegie

Ingredienti per 6 persone:

100 g di farina integrale,

50 g di grano saraceno,

½ bustina di lievito per dolci,

1 cucchiaio abbondante di buccia di limone grattugiata,

250 g di ciliegie,

90 ml di latte,

4 cucchiai di olio di girasole,

70 g di zucchero di canna integrale,

1 uovo,

burro e farina per lo stampo,

sale

Preparazione