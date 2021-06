preparati-per-il-“plate-reset”,-pianificato-dalla-rockefeller-foundation-ed-eseguito-dal-world-economic-forum

Immagina con me: un piatto di cibo che soddisfa tutte le tue esigenze nutrizionali, che ti viene fornito gratuitamente, che ha tutta una serie di etichette fantasiose che lo dichiarano, ad esempio, carbon neutral e “commercio equo”.

È prodotto da una manciata di aziende globali, che attraverso migliaia di esperimenti hanno prodotto questo super-alimento ottimale.

C’è cavolfiore geneticamente modificato che viene integrato con vitamine extra, alternative di soia alla carne che forniscono proteine ​​e una “salsa segreta” che rende tutto il gusto incredibile. Non suona troppo male, vero?

Se qualcuno ti dicesse che c’è un piano per rivoluzionare il sistema alimentare globale dall’alto verso il basso, gli crederesti? Bene, forse dopo aver letto questo articolo vedrai che ci stiamo rapidamente avvicinando a quel punto oggi.

La sicurezza alimentare è qualcosa che in Occidente, per la maggior parte, diamo per scontato. C’è cibo a prezzi accessibili in abbondanza nei negozi di ogni città. La difficoltà spesso è scegliere, tra la pletora di cibi mondani, quale mangiare per cena, anche se non è mai stato così.

Noi umani abbiamo attraversato periodi di intensa carestia e grandi lotte per il sostentamento. I nostri corpi hanno ancora meccanismi per far fronte alla fame e siamo ancora guidati da impulsi di base per quei cibi dolci e grassi che ci avrebbero visto attraversare gli inverni di un tempo.

Non sembra che torneremo presto a quello stato affamato, sicuramente non in questo mondo di abbondanza.

In questo mondo di abbondanza, però, sembra che molti abbiano molto poco. Nonostante quegli scaffali dei negozi siano pieni, ci sono milioni di famiglie che soffrono la fame, anche in quelle nazioni presumibilmente “economicamente avanzate”.