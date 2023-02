Presidente Bernardes confirma morte de idosa vítima de dengue

Paciente, de 78 anos, apresentava comorbidades e estava internada no Hospital Regional (HR). Mosquito Aedes aegypti é o vetor do vírus da dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Bernardes (SP) confirmou na tarde desta segunda-feira (27) a morte de uma mulher, de 78 anos, vítima de dengue.

Conforme a Prefeitura, a idosa, que também apresentava comorbidades, estava internada no Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP), e faleceu no último dia 8 de fevereiro.

A causa da morte foi confirmada após exames laboratoriais.

A administração municipal informou que está realizando campanhas de conscientização, mutirão de limpeza e nebulização com um mini-gerador veicular nos bairros onde há maior incidência de casos.

Boletim atualizado

Ainda segundo a Prefeitura, até o momento, há 739 casos notificados de dengue na cidade, sendo 180 suspeitos, 443 positivos, 116 descartados e 1 morte confirmada.

