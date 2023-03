Presidente da Câmara de Valença faz comentários machistas em sessão: ‘Se pega aquela mulher, estraçalha ela’

Câmara informou que ainda não houve advertência ou processo administrativo sobre o caso. Parlamentar se retratou e reconheceu que as palavras foram ofensivas e inapropriadas; Comissão OAB Mulher emitiu nota de repúdio. O presidente da Câmara Municipal de Valença (RJ), José Reinaldo Alves Bastos, mais conhecido como Naldo, fez comentários machistas durante uma reunião plenária entre os vereadores na última terça-feira (28).

Quando se encerrou a sessão, o vereador Naldo, do PTRB, iniciou uma conversa com alguns colegas parlamentares e ironizou a vereadora Fabiani (PMB), insinuando que ela estava com sono por causa do marido.

“A vereadora (Fabiani) está morrendo de sono. Está morrendo de sono por quê? É casada com Fabrício. É, ela tem que morrer de sono, casada com o Fabrício, é outra”, afirmou Naldo.

Logo em seguida, o político relembrou uma conversa com o vice-presidente da Câmara, Bernardo Machado (PSC), que disse que o vereador Dr. Eduardo Hanke (PSC) “estraçalharia” uma mulher.

“Hanke ficou olhando a mulher de cabelo ruivinho. Aí o Bernardo falou: Se o Hanke pega aquela mulher, estraçalha ela”, contou.

Os comentários vazaram no microfone e foram escutados na transmissão simultânea da Câmara de Vereadores pelo Facebook. Rapidamente, o caso viralizou nas redes sociais.

Em nota, a Comissão OAB Mulher da Seccional do Rio de Janeiro repudiou o caso e disse que se solidariza com a vereadora e todas as mulheres que são alvo de ataques machistas e se coloca à disposição para contribuir no enfrentamento dessas questões (leia abaixo o comunicado na íntegra).

“A Comissão OAB Mulher vem a público manifestar seu total repúdio às falas machistas proferidas pelo vereador Naldo, da Câmara Municipal de Valença, na última terça-feira.

Ao insinuar que a vereadora estava morrendo de sono por ser casada com Fabrício, o parlamentar mostrou seu completo desrespeito às mulheres e à instituição do casamento, além de promover preconceitos e estereótipos machistas.

Além disso, ao falar sobre a possibilidade de Hanke “estraçalhar” uma mulher ruivinha, o vereador se revela um agressor em potencial, incentivando a violência contra as mulheres e reforçando a cultura do estupro.

A Comissão OAB Mulher reitera que atos como esses não podem ser tolerados em nenhuma circunstância, nem dentro nem fora do ambiente político. É preciso que a sociedade se una para combater todas as formas de opressão e violência contra as mulheres, e exigir que seus representantes públicos estejam comprometidos com a igualdade de gênero e os direitos humanos.

Por fim, a Comissão OAB Mulher se solidariza com a vereadora e todas as mulheres que são alvo de ataques machistas e se coloca à disposição para contribuir no enfrentamento dessas questões”, disse Flávia Pinto Ribeiro, presidente da Comissão OAB Mulher.

Procurada pelo g1, a Câmara Municipal informou que ainda não houve advertência ou processo administrativo sobre o caso.

O vereador Naldo se pronunciou durante a sessão ordinária desta quinta-feira (30). No comunicado, o parlamentar reconheceu que as palavras foram ofensivas e inapropriadas e disse que sente muito por ter causado desconforto ou dor às mulheres.

