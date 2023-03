Jean Paul Prates chamou de ‘abstração’ a paridade internacional, política adotada pela empresa desde 2016. Presidente da Petrobras diz que estatal seguirá outros parâmetros para definir preços Jean Paul Prates chamou de ‘abstração’ a paridade internacional, política adotada pela empresa desde 2016. Jean Paul Prates, ex-senador pelo PT no Rio Grande do Norte, deu sua primeira entrevista coletiva como presidente da Petrobras. Ele indicou que a estatal deixará de seguir a paridade internacional como único critério para definir os preços dos combustíveis. Leia mais. Nesta quarta (1º), a empresa anunciou um lucro de R$ 188,3 bilhões em 2022, o maior já registrado pela empresa. Com o lucro recorde, o conselho da empresa aprovou distribuir R$ 35,8 bilhões em dividendos para acionistas, entre os quais o governo federal. A política de distribuição de dividendos da empresa tem sido questionada por integrantes do governo e foi criticada por Lula nesta quinta (2)

Vittorio Ferla