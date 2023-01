Presidente do Lar dos Velhinhos é afastado após denúncias sobre maus-tratos, estrutura precária e finanças irregulares em Piracicaba

Medida foi adotada em acordo com o MP, após relatos de moradores e vistorias de órgãos municipais a respeito de supostas omissões no atendimento a idosos, déficit de cuidadores, banheiros insuficientes e mais de quatro leitos por quarto, entre outras irregularidades. O presidente do Lar dos Velhinhos de Piracicaba (SP), Yvens Santiago Marcondes, foi afastado por 180 dias da função em um acordo judicial com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), após uma série de denúncias de supostas irregularidades envolvendo a entidade.

Relatos do Conselho Municipal do Idoso e da Assistência Social, da Comissão de Moradores do Lar dos Velhinhos e vistorias de órgãos municipais, que levaram a uma ação judicial ajuizada em novembro de 2022, apontam maus-tratos a idosos, precariedade de estrutura e problemas financeiros.

A ação judicial foi movida pela Promotoria, após receber uma representação da prefeitura. O Lar dos Velhinhos de Piracicaba foi fundado em 26 de agosto de 1906. A entidade privada sem fins econômicos mantém parceria com a prefeitura por meio de um chamamento público de 2017, para acolhimento de pessoas idosas. São oferecidas 130 vagas, com repasse de recursos públicos, inclusive para manutenção de 32 cuidadores.

O caso começou a ser apurado pelo MP em 2018. Denúncias e inspeções da Vigilância Sanitária e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) citam omissão de socorro, falta de cuidadores em número adequado, falta de estrutura e higiene nos pavilhões, precariedade nos banheiros, sanitários e chuveiros em número insuficiente para os moradores e mais de quatro leitos por dormitório.

Em uma visita da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, em julho de 2022, foi relatado ocorrência de “banho coletivo, onde vários cadeirantes permaneciam em fila próxima a entrada do banheiro, expostos ao vento e ao frio, sem qualquer privacidade no momento do banho, uma vez que não há portas no local”.

Uma Comissão de Moradores também relatou que o atendimento não ocorre 24 horas por dia, como anunciado, e que houve situações em que foi necessário pedir auxílio a vizinhos ou outros moradores. Ainda citaram a entrada de novos moradores idosos sem prontuário médico que possibilite o cuidado correto, com as medicações e sua administração.

Além disso, houve queixa de sobrecarga de trabalhos pelos funcionários do espaço. A solução para parte desses problemas já havia sido cobrada em uma ação movida pela Promotoria em 2020. Segundo o MP, o argumento sempre apresentado pela diretoria da entidade foi falta de verbas para as adequações.

Problemas financeiros

A prefeitura aponta que, nos últimos anos, as contas prestadas pela entidade à administração municipal também vêm apresentando problemas e têm sido reprovadas ou aprovadas parcialmente.

Entre os exemplos citados estão um déficit financeiro de R$ 1,6 milhão nas contas de 2020, um montante de R$ 827,7 mil em despesas não comprovadas, além de casos de irregularidades nos recolhimentos de encargos trabalhistas e procedimentos pagos.

Pedidos à Justiça

Na ação, ajuizada em 7 de novembro, o Ministério Público requer as seguintes medidas:

Imediato afastamento do então presidente Yvens Santiago Marcondes, além de toda a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Lar dos Velhinhos;

Nomeação de um interventor idôneo como presidente e nomeação, por sua livre escolha, de auxiliares para atuarem com membro da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A manutenção desse modelo de gestão ou convocação de novas eleições seriam definidos posteriormente;

Realização de auditoria financeira e contábil pelo grupo interventor para apurar a situação financeira, patrimonial e organizacional da casa de repouso.

Um pedido de liminar – decisão urgente e provisória, até novos andamentos no processo – foi negado em 19 de dezembro pela Justiça, que entendeu que adotadas essas medidas repentinamente prejudicaria ainda mais os idosos que são atendidos no local.

Já no dia 26 de dezembro, foi firmado um acordo para que o então presidente fosse afastado do cargo por 180 dias. O cargo foi assumido por Marcos Antonio Canobre, diácono permanente da Diocese de Piracicaba. A posse ocorreu no último dia 9 de janeiro.

Como o contrato com o lar terminaria em 31 de dezembro de 2022, também ficou definida a realização de um contrato emergencial por 180 dias para manutenção do atendimento dos 110 idosos acolhidos pelas vagas sociais do local. Pelo mesmo período, também foi definida a suspensão da ação, para apresentação das defesas.

O que diz o presidente afastado

O g1 não conseguiu contato com Marcondes, mas teve acesso à defesa que apresentou à Justiça, ainda como presidente da entidade, no último dia 16 de dezembro. Veja, a seguir, os argumentos por tópicos:

Maus-tratos a idosos – A defesa, assinada pelo advogado Claudio Bini, afirma que esses relatos são contestados pelas “diversas e inúmeras” visitas feitas tanto pelo Conselho Municipal do Idoso, quanto pela Vigilância Sanitária, assim como pelo próprio Ministério Publico.

Falta de funcionários em número adequado – A defesa aponta que ainda não se conseguiu chegar ao número ideal exatamente por conta do período de pandemia de Covid-19, que trouxe a inflação de preços. Também responsabiliza “a falta de repasse de recursos financeiros de emendas no liberados pelo Município de Piracicaba” e o imbróglio judicial envolvendo o reajuste salarial dos enfermeiros e cuidadores, alegando que traz “insegurança e incerteza”.

Prestação de contas – Em relação à prestação de contas à prefeitura, o defensor cita que houve reapresentação desse relatório, que houve um efeito suspensivo junto ao Conselho de Contribuintes de Piracicaba, ainda pendente de julgamento.

Auditoria já foi iniciada

Presidente interino do lar, que assumiu no último dia 9, Marcos Antonio Canobre informou para a EPTV, afiliada da TV Globo, que algumas ações já foram iniciadas pela nova gestão.

“Já está acontecendo uma auditoria externa no lar para que possa demonstrar para nós da diretoria como está a situação financeira. Já estão acontecendo reuniões com os funcionários. E, dentro disso, um quadro que estamos elaborando com as funções de cada um e ver a falta [de funcionários] de cada setor que tem no lar. Dentro dessas ações, nesse prazo que temos de 120 dias, juntamente com a diretoria, estamos fazendo o esforço total e mais ainda possível para que a gente possa esclarecer”.

Segundo ele, o prazo dado para finalização da auditoria fiscal é o final de fevereiro. Canobre também informou que realizou uma reunião com a comissão de moradores da casa de repouso.

“Pedimos a eles que essa comissão nos apresentasse por escrito todas as reivindicações, para que eu levasse isso à diretoria, para que nós discutíssemos e víssemos aquilo que tem sua veracidade e que dá para melhorar, e aquilo que dá para levar como sugestão”.

Em relação à série de irregularidades, o presidente interino afirmou que haverá análise de cada caso. “Se for verídico, a gente vai corrigir aquilo que tem que ser corrigido. E, se houver alguma ação de funcionário que fez indevido, logicamente que terá de ser responsabilizado por isso”.

O que diz a prefeitura

Em nota à imprensa, a prefeitura informou que acompanha o processo, com verificação dos dados de atendimento, além de se reunir periodicamente com a equipe de trabalho da entidade. A administração também aponta que tem prestado apoio e solidariedade a todos os idosos que vivem no Lar dos Velhinhos e também àqueles que são atendidos pelo poder público.

“Além de resguardar os direitos dos idosos atendidos, o pedido de intervenção da prefeitura feito ao MP também objetiva garantir que a instituição centenária, que a administração reconhece como de valor inestimável para o município, continue desempenhando o seu papel, acolhendo e cuidando dos idosos que a procuram e que precisam dos seus serviços”, acrescenta.

