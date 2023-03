Presidente Epitácio, a Estância Turística do Oeste Paulista com o pôr do sol mais bonito do Brasil, completa 74 anos

Município banhado pelo Rio Paraná, com divisa com o estado do Mato Grosso do Sul e de belezas naturais, recebe turistas de todo o país. A Joia Ribeirinha do interior do Estado de São Paulo completa 74 anos

Presidente Epitácio (SP), a única Estância Turística do Oeste Paulista e com o título de pôr do sol mais bonito do Brasil, completa 74 anos de emancipação político-administrativa no dia 27 de março.

O epitaciano tem diversos motivos para comemorar a data. Um lugar de gente feliz, que ajuda a escrever a história no dia a dia, também recebe turistas de todo o país, e com certeza, pode ser chamado de hospitaleiro.

As diversas belezas naturais, o casamento entre fauna e flora e a coroação a parte do Rio Paraná, destacam a Joia Ribeirinha do interior de São Paulo em mais de sete décadas.

A Orla Fluvial, Parque Figueiral e a Praça da Matriz.

É ela que encanta a nossa região, Presidente Epitácio oferece diversas opções de lazer para seus moradores e o merecido descanso de quem a visita. Não é difícil encontrar o que fazer ou onde ir.

A Orla Fluvial, Parque Figueiral, Prainha, Praça da Matriz e tantos outros lugares da cidade são mais que atrativos.

O que fazer em Presidente Epitácio

Fazer a caminhada em aproximadamente 7 km de extensão no Parque da Orla, admirar o famoso pôr do sol do mirante, além de aproveitar as lanchonetes, pista de skate, quadra de streetball, academia ao ar livre e ciclovia ou mesmo a pesca náutica, são algumas das diversas possibilidades de passatempo de qualidade. E privilegiado é o epitaciano, que tem à disposição essas maravilhas diariamente.

E se for para falar de coisa boa, nada melhor do que citar as iguarias do Parque O Figueiral, situado a cinco quilômetros da cidade. Os restaurantes oferecem em seu cardápio a famosa Isca de Tilápia Caipira ou o Reviro à Moda do Espanhol, ambos os pratos registrados como Patrimônio Cultural Imaterial do município.

A famosa Isca de Tilápia Caipira e a Casa do Artesão.

Na Casa do Artesão, é possível encontrar uma variedade de artesanatos e souvenirs de diversos estilos para levar como lembrança desse lugar.

Não tem como não relacionar Presidente Epitácio com agitação. A cidade tem o terceiro maior carnaval do Estado de São Paulo. Além disso, tem o Torneio de Pesca Amadora Esportiva ao Tucunaré, o Réveillon na virada do ano, que atrai uma multidão para a “praia do Oeste Paulista”, e a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, em agosto. As atrações sempre trazem pessoas de todos os cantos do Brasil, fazendo uma verdadeira festa às margens do Rio Paraná.

Torneio de Pesca Amadora Esportiva ao Tucunaré, Procissão De Nossa Senhora dos Navegantes e Réveillon na virada do ano

Epitácio do futuro

De lugares e atrações a cidade é rainha, mas também se preocupa com o seu morador, afinal, é ele o soberano, o anfitrião ilustre. Por isso, Presidente Epitácio investe em melhorias.

Como exemplo, o município conta agora com um Centro de Hemodiálise, inaugurado em 14 de outubro de 2021. A partir dessa conquista, o local pode atender a demanda não só da cidade, mas também da região.

Centro de Hemodiálise e Casas CDHU

Após convênio assinado, Presidente Epitácio deve entregar 75 casas por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

A cidade conta ainda com o Centro de referência de Assistência Social (CRAS), com atendimento aos moradores dos bairros, oferecendo dentre os serviços, a oficina de dança, além do Núcleo da Vila Esperança, com o balé para crianças a partir de 4 anos.

Curiosidades da Joia Ribeirinha

A ponte Hélio Serejo, que liga os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, tem 2.550 metros de comprimento por 12,30 metros de largura. Foi inaugurada no ano de 1964 e batizada inicialmente como Maurício Joppert.

A passagem foi considerada orgulho da engenharia nacional.

No sambódromo localizado na Orla Fluvial, as escolas de samba desfilam para um público de aproximadamente 40 mil pessoas.

O município foi reconhecido por sua vocação natural, como “Top Destino Turístico do Estado de São Paulo” nas categorias de “Turismo Náutico” e “Turismo de Pesca” no ano de 2021

Presidente Epitácio é a terceira maior cidade da região, com quase 45 mil habitantes.

O maior destaque do município, ser reconhecido por contar com o “Pôr do Sol mais Bonito do Brasil”, é um título conquistado no concurso promovido pelo programa Fantástico, da TV Globo, em 2014. Telespectadores de todo o país enviaram imagens ao anoitecer e o registro epitaciano foi o grande vencedor. Foram mais de 4 milhões de votos. A imagem mostra o sol, o Rio Paraná e a Ponte Hélio Serejo.

No encontro do horizonte entre o Rio Paraná e o pôr do sol, apreciados de um banco, ao lado do monumento ‘“Cadeado do Amor”, o entardecer se torna muito mais atraente e faz com que esse aniversário seja uma data especial para todos que amam Presidente Epitácio.

Parabéns, epitaciano, pelos 74 anos de uma Feliz Cidade!

A cidade do pôr do sol mais bonito do Brasil, completa 74 anos

Vittorio Ferla