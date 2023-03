Presidente Lula deve participar de encontro com lideranças indígenas em Roraima

Lula deve ir à Raposa Serra do Sol na segunda-feira (13), onde indígenas estarão reunidos em um evento que ocorre no Lago Caracaranã. Presidente Lula esteve em Roraima no dia 21 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve participar de um encontro com lideranças indígenas na próxima segunda-feira (13), em Roraima. O evento é a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, que ocorre de 11 a 14 de março no Lago Caracaranã, região da Raposa Serra do Sol, em Normandia , ao Norte do estado.

A reunião de Lula está prevista para ocorrer às 11h, (horário local de Boa Vista). O Palácio do Planalto já abriu credenciamento para que jornalistas cubram a viagem do presidente.

Esta será a segunda visita do presidente no estado desde que assumiu o terceiro mandato, a menos de três meses. A primeira foi quando ele viu de perto a situação humanitária do povo Yanomami, no dia 21 de janeiro. À época, ele prometeu que participaria do encontro com os indígenas em março.

Com o tema “Proteção Territorial Meio Ambiente e Sustentabilidade”, a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima é organizada pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR) e não é aberto ao público. Para participar, é necessário ter autorização.

“Como pauta principal estarão as discussões sobre a proteção das terras tradicionais, gestão dos recursos naturais e a agenda do movimento indígena para o ano de 2023”, informou o CIR.

O evento deve reunir mais de 2 mil lideranças dos estado, entre os povos Yanomami, Wai Wai, Yekuana, Wapichana, Macuxi, Sapará, Ingaricó, Taurepang e Patamona. Devem participar as organizações indígenas das mais de 32 terras indígenas de Roraima.

No Centro Regional Lago Caracaranã haverá, ainda, uma feira com produtos orgânicos de todas as regiões, artesanato e exposição de animais criados dentro das terras indígenas.

O CIR espera a presença de lideranças tradicionais das primeiras assembleias, além de autoridades locais e nacionais como a Polícia Federal (PF), Ministério dos Povos Indígenas, Ibama, Incra, Ministério Público Federal (MPF), Sexta Câmara do MPF, Ministério Público de Roraima (MPRR) e a presidente da Fundação Nacional do Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana.

Uma das organizações indígenas mais antigas do Brasil, o CIR completou 50 anos este ano, com o tema “União, luta, resistências e conquistas”.

Atualmente, o CIR representa 261 comunidades e defende os direitos de mais de 70 mil indígenas de 10 povos. A organização atua em diversas áreas como saúde, segurança, educação, cultura, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável.

