Presidente Prudente começa a imunizar pessoas a partir de 60 anos com vacina bivalente contra a Covid-19

Vacinação ocorre a partir desta segunda-feira (6), em todas as 28 unidades de saúde, das 7h30 às 16h30. Presidente Prudente (SP) começa a imunizar pessoas a partir de 60 anos com vacina bivalente contra a Covid-19

Presidente Prudente (SP) começa a imunizar a população de 60 anos ou mais com a vacina bivalente contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (6).

A vacinação ocorre em todas as 28 unidades de saúde do município, das 7h30 às 16h30.

A Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), decretou um novo grupo prioritário para imunização da Pfizer, seguindo o cronograma do Estado e orientações do Ministério da Saúde.

Conforme a coordenadora técnica em saúde da VEM, Vânia Maria Alves Silva, para receber o reforço com a bivalente é necessário estar vacinado com o esquema vacinal básico, ou seja, duas doses de vacinas monovalentes, além de respeitar o intervalo mínimo de quatro meses entre as doses.

De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas bivalentes são destinadas ao reforço da imunização contra a Ômicron, variante da Covid-19 em maior circulação no mundo, e suas subvariantes.

