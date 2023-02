Presidente Prudente confirma segunda morte por dengue neste ano e número de infectados sobe para 1.590

Há, ainda, um terceiro óbito suspeito em investigação, além de 1.943 exames aguardando resultado. Presidente Prudente (SP) confirma segunda morte por dengue neste ano e número de infectados sobe para 1.590

A Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) confirmou nesta sexta-feira (24) a segunda morte por dengue neste ano, em Presidente Prudente (SP). Um terceiro óbito suspeito está sendo investigado.

Conforme o balanço atualizado, o município tem 1.590 casos positivos para a doença, além de 1.943 exames aguardando resultado, sendo 562 referentes a janeiro e 1.381 a fevereiro.

Até o momento, 769 casos foram descartados.

Situação de emergência

O prefeito Ed Thomas (sem partido) decretou no dia 17 de fevereiro, em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico (DOE), situação de emergência em saúde pública após o crescimento do número de casos de dengue em Presidente Prudente.

Conforme o decreto nº 34.008/2023, o atendimento às pessoas infectadas pelo vírus e as ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti serão intensificadas na cidade.

Uma delas é o mutirão de limpeza com caminhões cata-treco. O próximo será realizado neste sábado (25), das 8h às 16h, na região da Cecap.

Na ocasião, os veículos percorrerão as ruas dos bairros Jardim São Gabriel, Jardim Santa Paula e Residencial Francisco Navarro Spiler recolhendo materiais inservíveis, como sofás velhos, colchões, guarda-roupas, eletrodomésticos, pneus, entre outros itens que estejam em calçadas, canteiros centrais e terrenos vazios.

Até o momento, a ação da prefeitura em parceria com a Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco), já garantiu a retirada de aproximadamente 200 toneladas de possíveis criadouros pelas ruas da cidade.

