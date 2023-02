Presidente Prudente recebe 5 novos ônibus para compor frota do transporte coletivo urbano

Veículos serão incorporados aos itinerários a partir desta terça-feira (28) em três linhas. Presidente Prudente (SP) incorpora cinco novos ônibus à frota do transporte público a partir desta terça-feira (28)

A empresa Santa Cecília Turismo Ltda. (Sancetur), responsável pelo serviço público de transporte coletivo urbano em Presidente Prudente (SP), encaminhou nesta segunda-feira (27) cinco novos ônibus a serem incorporados à frota e que substituirão outros cinco veículos de idade superior ao acordado em contrato com a Prefeitura.

Os ônibus foram inspecionados pelos fiscais da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob).

Os cinco novos veículos serão incorporados aos itinerários, a partir desta terça-feira (28), nas seguintes linhas:

Dois na linha 139 Saúde: 1904 e 1928;

Dois na linha 119: 1869 e 1870; e

Um na linha 120: 1872.

De acordo com o assessor de secretaria da Semob, Ademir de Luna, com as substituições realizadas, a frota passa a ter a idade média de 4,87 anos. Para o próximo mês, está prevista a substituição de mais 10 veículos 0km.

A empresa opera com 83 veículos, atualmente, número que foi exigido no contrato definitivo assinado em dezembro de 2022.

Transporte coletivo

A empresa Santa Cecília Turismo Ltda. (Sancetur), que atua com o nome fantasia de Sistema de Ônibus Urbano (SOU), foi a única empresa a apresentar proposta comercial na licitação do transporte coletivo urbano, tendo resultado homologado em 6 de dezembro de 2022 e o contrato assinado definitivamente em 22 de dezembro de 2022.

A tarifa de remuneração técnica proposta pela Sancetur foi de R$ 9,19 por quilômetro rodado, com 0,11% de desconto sobre o valor máximo previsto no edital de R$ 9,20, ou seja, apenas um centavo.

A contratada será responsável por realizar o serviço pelos próximos dez anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. O contrato definitivo determina 83 veículos em operação e até 600.000 km por mês.

Dentre as regras elencadas no contrato, está a garantia total de acessibilidade, ar-condicionado, conexão wi-fi, câmeras de monitoramento e GPS. Também está incluída a obrigatoriedade de 15 ônibus zero quilômetro a cada ano nos quatro primeiros de contrato, que garantirão 60 veículos novos até 2026.

