Presidente Prudente recebe novos lotes de vacinas para imunização de crianças contra a Covid-19

Doses dos imunizantes começam a ser aplicadas a partir desta sexta-feira (3), em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégia de Saúde da Família (ESF) da cidade. Presidente Prudente (SP) recebe novos lotes de vacinas para imunização de crianças contra a Covid-19

Após o recebimento de novos lotes das vacinas Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica, Presidente Prudente (SP) começa a imunizar a partir desta sexta-feira (3) crianças que integram as faixas etárias contempladas pelos imunizantes contra a Covid-19.

Para aquelas entre seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias, a vacina aplicada será a Pfizer Baby. Já para as crianças de 5 a 11 anos, a da Pfizer Pediátrica.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), Vânia Maria Alves Silva, “os imunizantes recebidos atendem à aplicação da primeira dose e da dose de reforço”.

Unidades de saúde

As vacinas serão aplicadas nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégia de Saúde da Família (ESF):

UBS Cohab;

UBS Centro;

UBS São Judas;

UBS Ana Jacinta;

UBS Brasil Novo; e

ESF Alvorada.

Os pontos contemplados funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Já aos sábados, as UBSs da Cohab e do Centro funcionam das 8h às 16h.

Para os demais públicos, a vacinação contra a Covid-19 está concentrada nas unidades:

ESF Marcondes;

UBS Centro;

UBS Vila Real;

UBS Cohab;

UBS São Judas;

ESF Humberto;

UBS Guanabara;

UBS São Pedro; e

ESF Alvorada.

