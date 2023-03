Presidente Prudente registra 5.943 casos de dengue em apenas três meses

Centro de Combate à Dengue, montado no Centro Cultural Matarazzo, atende somente nos primeiros três dias de funcionamento, 621 pessoas. Centro de Apoio à Dengue no Matarazzo atendeu 621 pessoas em três dias

A Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) de Presidente Prudente (SP) atualizou os números da dengue nesta quinta-feira (29). Até o momento foram registrados 5.943 casos positivos da doença.

A cidade possui quatro óbitos confirmados e 2.680 descartados da doença.

Desde segunda-feira (27), o Centro Cultural Matarazzo recebe pacientes para receberem atendimento médico no novo Centro de Combate à dengue.

Em três dias de acolhimento, o local atendeu 621 pessoas.

Na segunda-feira, as equipes de saúde realizaram 160 atendimentos, na terça-feira (28), 214 pessoas foram recebidas e, na quarta-feira (29), foram 247 consultas.

De acordo com a Prefeitura de Presidente Prudente, todos os atendimentos à dengue estão mantidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e Estratégias Saúde da Família (ESF). Abrangendo toda atenção básica nas unidades de saúde, atualmente conta com três pontos de atendimento aos pacientes com dengue, nos centros de atendimento à dengue da Cohab, Santana e Matarazzo.

O novo Centro de Combate, no Centro Cultural, a equipe médica e de enfermagem recebe exclusivamente pacientes com dengue, que apresentam sintomas leves, oferecendo consultas e hidratação, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Vale ressaltar que, em casos urgentes, deve procurar as UPAS, com complicações, que são dores abdominais, vômito persistente ou algum tipo de sangramento.

Segundo a administração, é importante reforçar que o papel do munícipe é fundamental no controle da dengue, através da limpeza dos quintais e eliminação dos recipientes com água, que podem se tornar criadouros da dengue.

Serviço

O Centro Cultural Matarazzo fica na Rua Quintino Bocaiúva, nº 749, na Vila Marcondes.

