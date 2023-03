Presidente Prudente registra aumento de 598 notificações por limpeza de terrenos e remoção de entulhos no comparativo com 2022

De janeiro a março de 2022, entre advertências e multas, foram 3.844 autuações, enquanto, neste ano, esse número chega a 4.442. De janeiro a março de 2023, Prefeitura de Presidente Prudente (SP) já aplicou 603 multas por limpeza de propriedades e remoção de entulhos

Leonardo Jacomini/g1

Como medida de combate e prevenção à dengue, a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seplan), voltou a intensificar o trabalho de fiscalização em terrenos e imóveis em Presidente Prudente (SP).

Conforme o levantamento da pasta, em 2023, já foram efetuadas 2.479 notificações referentes à limpeza de terrenos, 1.360 notificações para remoção de materiais e entulhos e 603 multas, sendo 547 por limpeza de propriedades e 56 relativas à remoção de entulhos, totalizando 4.442 advertências.

No comparativo com o mesmo período de 2022, de janeiro a março, a Seplan aplicou 3.844 autuações. Neste ano, foram 598 a mais.

“Nosso principal objetivo é a prevenção e a conscientização dos proprietários para a manutenção e limpeza, principalmente nos períodos de chuva, que são propícios para o crescimento do mato, acúmulo de lixo e proliferação de animais. Agora, com o cenário preocupante da dengue, a colaboração de todos é ainda mais importante”, declarou o secretário municipal da Seplan, Edilson Magno da Silva.

De acordo com ele, também foram feitas notificações a praticamente todas as imobiliárias que administram imóveis e terrenos desocupados.

De acordo com a Seplan, a cidade tem 139.166 imóveis, entre construções e terrenos.

“O município tem a atribuição de cuidar de suas áreas, que já é um número bastante vasto, entre praças e escolas, por exemplo. Os imóveis particulares são de responsabilidade de seus proprietários, que devem zelar e se responsabilizarem pelo cuidado e manutenção”, concluiu Magno.

Conforme a Lei Municipal 72/99, o proprietário notificado tem o prazo de dez dias para efetuar a limpeza do terreno e três dias para retirada de entulho e materiais da calçada. O não cumprimento pode acarretar em multa.

