Presidente Prudente tem sessão de cinema inclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo neste domingo

Com entrada gratuita, filme exibido é a animação ‘As Múmias e o Anel Perdido’, às 10h30. Autistas terão sessão de cinema inclusiva com exibição de ‘As Múmias e o Anel Perdido’ neste domingo (5)

Divulgação – Recorte Trailer Oficial

Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) podem assistir gratuitamente a uma sessão inclusiva de cinema, neste domingo (5), em Presidente Prudente (SP).

O filme exibido será a animação “As Múmias e o Anel Perdido”. A sessão tem início às 10h30 e cada participante pode levar até dois acompanhantes, também com entrada franca.

A atividade faz parte do Projeto Inclusão e Integração, realizado pelo Prudenshopping, que marca o lançamento do Projeto Sessão Azul e tem parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

De acordo com Matheus Cortez, gerente da unidade da cadeia de cinemas Moviecom em Presidente Prudente, a sessão possui algumas particularidades para tornar-se mais acessível a esse público, como luzes do fundo acessas, não exibição de trailers, porta de entrada aberta e um volume mais ameno na sonorização.

“Nesta edição, temos 189 poltronas disponíveis na sessão. Vamos disponibilizar todos esses lugares para os autistas e seus acompanhantes”, destacou Cortez ao g1.

Para participar, basta se dirigir ao cinema no horário da sessão para garantir o lugar. A gerência do cinema solicita que os participantes apresentem alguma carteirinha ou laudo que comprove o TEA.

Além do filme, outras atrações ocorrerão durante o dia, continuando a programação do Projeto Inclusão e Integração.

“A cultura cinematográfica precisa se tornar mais acessível a diversos públicos. Acreditamos que o cinema ensina, cativa e proporciona momentos únicos em nossa sociedade”, salientou Cortez.

Ele ainda pontuou que o cinema trabalhará com uma parte técnica adaptada durante a exibição do filme. Desde o horário de realização, quando o shopping está mais vazio, até a exibição e o pós-filme foram pensados para se tornar uma experiência agradável ao público.

“Essa primeira edição é gratuita, então, os participantes deverão se dirigir ao cinema no horário da sessão para garantir seus lugares. Pedimos que os participantes levem alguma carteirinha ou laudo que comprove o TEA”, salientou Cortez.

“Os ingressos dessa primeira edição serão gratuitos (limitados a dois acompanhantes), mas, nas próximas, trabalharemos com os preços comuns da bilheteria (lembrando que o autista em Presidente Prudente tem ingresso gratuito no cinema e seu acompanhante paga meia entrada)”, explicou o gerente.

Serviço

A sala de cinema da Moviecom fica na Avenida Manoel Goulart, 2.400, no Jardim das Rosas, dentro do Prudenshopping.

São vagas limitadas preenchidas por ordem de chegada.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano