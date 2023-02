Presidente Prudente terá fim de semana de folia em programação de Carnaval no Parque do Povo

Evento acontece nos dias 18 e 19 de fevereiro e reúne apresentações para o público, das 16h às 20h. Já na Cohab, o Carnafestival movimenta a noite dos moradores neste sábado (11). Presidente Prudente (SP) terá fim de semana de folia em programação de Carnaval no Parque do Povo

O Parque do Povo, em Presidente Prudente (SP), será palco de uma programação especial de Carnaval nos dias 18 e 19 de fevereiro. No local, haverá apresentações para a família e o público em geral, das 16h às 20h.

Em parceria com a Federação das Entidades Assistenciais de Presidente Prudente (Feapp), o evento ainda contará com uma praça de alimentação com 10 food trucks.

Segundo a prefeitura, o palco fixo do Parque do Povo, localizado nas proximidades da Avenida da Saudade, passará por reforma para receber os festejos.

Nesta segunda-feira (6), a Comissão de Organização de Eventos, da Prefeitura de Presidente Prudente, esteve reunida no Parque do Povo para definir a programação do Carnaval de 2023.

A reunião contou com a participação do secretário municipal de Cultura, Yuri Reis, do secretário municipal de Turismo, Adolfo Padilha, do secretário de Esportes, André Domingos, e demais membros da comissão.

Carnafestival

O Carnaval começa mais cedo para os moradores da Cohab. Neste sábado (11), o Carnafestival movimenta a noite com apresentações de grupos de dança, bateria e shows.

A folia acontece na Praça da Juventude do bairro, a partir das 19h. Para acessar o evento, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Fundo Social.

