Presidente Venceslau abre lista de espera para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos

Famílias podem manifestar interesse comparecendo à sala de vacinação do município ou via WhatsApp, por meio do número (18) 99198-9366. Presidente Venceslau (SP) abre lista de espera para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos

Ascom/PMP

A Vigilância Epidemiológica abriu nesta quarta-feira (1º) uma lista de espera para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, em Presidente Venceslau (SP).

De acordo com a prefeitura, como a cidade ainda não recebeu os imunizantes para esse público-alvo, pais e responsáveis das crianças devem procurar a sala de vacinação para deixarem o nome na lista de espera, no Posto de Saúde Central.

Há, também, a possibilidade de manifestar interesse pela dose da vacina via WhatsApp, por meio do número (18) 99198-9366.

No entanto, para receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19, é necessário um intervalo de quatro meses desde a aplicação da última dose, segundo a auxiliar da Vigilância Epidemiológica, Letícia Alves.

“Quando as vacinas chegam para o nosso setor, temos aproximadamente 70 dias para aplicar a quantidade enviada. Com a lista de espera, podemos entrar em contato com os integrantes da faixa etária que compõem o público-alvo”, explicou.

Serviço

O Posto de Saúde está localizado na Rua Comandante Antenor Pereira, número 10, no Centro de Presidente Venceslau.

Para mais informações sobre vacinação e assuntos relacionados à saúde, os telefones e celulares para contato são: (18) 3271-2555, (18) 3271-2089, (18) 3272-1586, (18) 99615-5662 e (18) 99825-9631.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi