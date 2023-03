Presidente Venceslau disponibiliza novas linhas para transporte gratuito de pacientes do sistema de saúde pública

Além dos horários atualizados de ida e volta das cidades de Dracena (SP) e Presidente Prudente (SP), serão distribuídos kits de alimentação a partir deste sábado (1º). Novas linhas para pacientes de Presidente Venceslau (SP) para Dracena (SP) e Presidente Prudente (SP) têm início neste sábado (1)

Prefeitura de Presidente Venceslau

A Prefeitura de Presidente Venceslau (SP) vai disponibilizar novas linhas de transporte para pacientes do sistema público de saúde para as cidades de Dracena (SP) e Presidente Prudente (SP), a partir deste sábado (1º).

O novo itinerário será voltado à população que tem como destino às unidades de saúde para consultas e exames.

De acordo com a chefe do setor de ambulância do município, Juliane Silva, a criação de uma linha intermediária tem o objetivo de “diminuir o tempo de espera dos pacientes para ir e voltar dos atendimentos”.

Confira os horários das novas linhas:

Dracena

Ida: 5h

Retorno: 9h

Ida: 10h

Retorno: 12h

Ida: 14h

Retorno: 18h

Presidente Prudente

Ida: 5h

Retorno: 8h30

Ida: 10h

Retorno: 12h30

Ida: 14h

Retorno: 18h

Juliane Silva ainda citou que o retorno do ônibus em Dracena no último horário costuma ocorrer antes das 18h, pelo fato do atendimento no município ocorrer apenas no Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Em Presidente Prudente, o horário de retorno tem uma pequena diferença “em razão da passagem em mais de um hospital para buscar os pacientes”.

“Anteriormente, tínhamos apenas os horários das 5h com retorno ao meio-dia e o ônibus com saída ao meio-dia para retorno às 18h. Com a criação da linha intermediária, o horário de saída do meio-dia foi colocado para às 14h”, explicou.

A chefe do setor também informou que os AMEs da região estão “ampliando o atendimento para atendimento da demanda em diversas especialidades e, caso o crescimento continue, uma nova linha pode ser implementada”.

Conforme for a demanda, que aumenta a cada dia após a pandemia causada pelo coronavírus, tentaremos colocar mais um horário na parte da tarde”, concluiu.

Kit alimentação

Segundo a Prefeitura, também será feita a entrega diária de kits alimentação para todos os pacientes e acompanhantes, a partir de segunda-feira (27).

Cada kit contém achocolatado em caixinha, pacotes de bolacha e uma barra de cereal.

Ao todo, cerca de 80 pacientes se deslocam diariamente para consultas e exames em outros municípios.

Kits alimentação serão entregues para os pacientes diariamente

