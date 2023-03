Presidente Venceslau inicia imunização com vacina bivalente para pessoas a partir de 60 anos neste sábado

Unidade funcionará neste sábado (4), a partir das 8h, também com a aplicação de imunizantes de todo o calendário nacional. Presidente Venceslau (SP) inicia neste sábado (4) a aplicação da vacina bivalente para pessoas a partir de 60 anos

A Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) inicia a partir deste sábado (4), das 8h às 12h, a imunização de pessoas a partir de 60 anos com a vacina bivalente contra a Covid-19, em Presidente Venceslau (SP).

Na última terça-feira (28), a primeira fase da campanha foi voltada à aplicação das doses em pessoas com 70 anos ou mais e imunossuprimidas a partir dos 12 anos (mediante apresentação de atestado médico).

As demais vacinas contra a Covid também serão oferecidas.

Atualmente, são aplicadas:

primeira, segunda e terceira doses para pessoas de 12 a 17 anos;

primeira, segunda, terceira e quarta doses para pessoas acima de 18 anos;

crianças de até 12 anos também são vacinadas, porém, é necessário realizar agendamento pelo número (18) 99198-9366 ou presencialmente no setor de vacinas, das 8h às 15h30, no Centro de Saúde.

Além da vacinação contra a Coivid, todas as vacinas do calendário nacional estão disponíveis.

O Posto de Saúde “Dr. Tácito Leite de Carvalho e Silva” está localizado na Rua Comandante Antenor Pereira, 10, no Centro da cidade.

Informações sobre a vacinação podem ser consultadas pelos telefones (18) 3271-2555, (18) 3271-2089, (18) 3272-1586, (18) 99615-5662 e (18) 99825-9631.

