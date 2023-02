Presidentes da ATS e Igeprev são renomeados e interinos assumem pastas sem gestores; confira

Além das novidades, os vice-presidentes das autarquias foram exonerados nesta sexta-feira (10). Palácio Araguaia

Mais mudanças relacionadas ao primeiro escalão do Governo do Estado aconteceram nesta sexta-feira (10). O Diário Oficial trouxe os nomes de Antônio Davi Goveia Junior, presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), e Sharlles Fernando Bezerra Lima, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado Tocantins (Igeprev), que foram reconduzidos aos cargos. Além disso, gestores já nomeados assumiram interinamente pastas sem secretários ou presidentes.

A reforma administrativa começou na segunda-feira (6), com a dispensa de todos os gestores das secretarias e autarquias, mantendo apenas os comandantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Em menos de 24 horas, uma edição extra publicada na terça-feira (7) devolveu os cargos em primeiro escalão para 16 gestores. Outros nomes foram reconduzidos aos cargos durante a semana.

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), também exonerou os ocupantes dos cargos comissionados de vice-presidentes das autarquias nesta sexta-feira.

Pastas que continuam sem gestores vão ser conduzidas de forma interina por gestores do 1º escalão já nomeados. Veja como fica:

Sergislei Silva de Moura – secretário de Estado do Planejamento assume interinamente o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e a Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia (AEM);

Kledson de Moura Lima – procurador-geral do Estado, fica responsável também pela Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR).

Júlio Edstron Secondino Santos – secretário de Estado da Fazenda, também assume provisoriamente a Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto).

Augusto de Rezende Campos – reitor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), é nomeado gestor interino da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt).

Paulo César Benfica Filho – secretário de Estado da Administração, fica como gestor interino da Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins).

Com exceção de Augusto de Rezende, os outros quatro gestores já tinham sido nomeados como como interinos de outras pastas na quarta-feira (8). Mas na quinta-feira (9), o governo já nomeou outras pessoas para assumirem alguns dos cargos.

