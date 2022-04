Présidentielle 2022 : puis-je aller voter si j’ai le Covid ?

Alors que l’élection présidentielle est à l’heure de son dénouement et que les élections législatives arrivent à grand pas, et alors que les cas de Covid-19 repartent à la hausse, le gouvernement voulait parvenir à concilier sécurité sanitaire et démocratie. Lors de l’habituel point-presse d’après Conseil des ministres le mercredi 30 mars dernier, le porte-parole Gabriel Attal avait rappelé que “voter est un droit constitutionnel”, et “il ne peut pas y avoir d’entrave au fait de participer aux élections.”

Ainsi, il a confirmé que les Français positifs au Covid-19 au moment du scrutin des 10 et 24 avril “pourront aller voter”. Le porte-parole du gouvernement a appelé les électeurs qui iront voter pour la présidentielle à “la responsabilité individuelle” face à la situation sanitaire et a recommandé aux personnes contaminés de “porter un masque”. “Pour des personnes qui seraient contaminées par la Covid dans les jours précédant le vote, elles pourront aller voter. Évidemment nous leur recommandons, nous leur demandons de porter un masque pour cela”, a-t-il précisé, demandant aussi de se laver les mains.

Pas de pass ou de test exigé à l’entrée des bureaux de vote

Dans un communiqué publié par le ministère de l’Intérieur, le masque sera aussi recommandé pour les personnes immunodéprimées, âgées, malades chroniques ou fragiles, les personnes symptomatiques et les cas contacts à risque. Lors de son point-presse, Gabriel Attal a toutefois confirmé qu’ “il n’y aura pas de pass sanitaire, de pass vaccinal ou de test exigé pour les personnes pour aller voter à l’entrée des bureaux de vote”.

En mars, le pays a fait face à un rebond des contaminations de Covid-19, qui “doit nous appeler à être vigilants”, a prévenu Gabriel Attal. “Mais l’indicateur clé c’est la tension hospitalière. Elle reste soutenable. Moins de patients en soins critiques que la semaine dernière et selon les projections, cela devrait baisser“, avait-il cependant nuancé.

