Presídio Feminino de Campos é atingido por princípio de incêndio

Bombeiros foram acionados às 11h20 desta terça-freira (24) mas a situação já estava controlada quando a equipe chegou ao local. Princípio de incêndio atinge presídio feminino de Campos, no RJ

O Presídio Feminino Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi atingido por um princípio de incêndio na manhã desta terça-feira (24).

Bombeiros confirmaram ao g1 que foram acionados por volta das 11h20, mas, quando a equipe chegou no local, a situação já tinha sido controlada por funcionários com o uso de extintor.

Ainda segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido.

O g1 tenta saber com os bombeiros qual área do presídio foi atingida pelo incêndio. Quanto às causas, a corporação informou que essa investigação é realizada pela Polícia Civil.

Vito Califano