preso-acusado-de-assassinar-jovem-transexual-em-porto-real

Homem foi encontrado no bairro Jardim Real. Crime aconteceu no dia 15 de fevereiro. A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (6) a prisão de um homem acusado de assassinar uma jovem transexual em Porto Real (RJ).

O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro, no bairro Vila Real. Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 21 anos, foi encontrada com sinais de estrangulamento.

O corpo foi encontrado por um tio da jovem, que pulou a janela da casa após uma testemunha informar que estava sentindo um cheiro forte vindo de dentro do imóvel.

Desde então, o caso vinha sendo investigado. Com base no material apresentado, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o acusado. Ele foi localizado no bairro Jardim Real, na quinta-feira (2).

O homem foi encaminhado à delegacia de Porto Real e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional em Volta Redonda (RJ).

