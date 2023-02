preso-acusado-de-assassinar-pai-e-filha-de-oito-meses-em-itatiaia

Crime aconteceu em novembro do ano passado, no bairro Vila Esperança. Segundo a Polícia Civil, família estava em um táxi quando sofreu a emboscada de um carro que vinha na direção contrária e efetuou os disparos. Foi preso na quarta-feira (1º) um homem acusado de assassinar pai e filha, de oito meses, em Itatiaia (RJ). Ele foi encontrado na Rua Waldemar Bernardes, bairro Paineiras.

O crime aconteceu em novembro do ano passado. Segundo a Polícia Civil, a família estava em um táxi quando sofreu a emboscada de um carro que vinha na direção contrária e efetuou os disparos.

Desde então, o caso vinha sendo investigado. Com base no material apresentado, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o acusado no dia 6 de janeiro e era considerado foragido.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Itatiaia e vai responder por duplo homicídio qualificado.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 23 de novembro. A família foi atingida pelos disparos quando passavam de táxi pelo bairro Vila Esperança.

Na ocasião, o pai da criança morreu na hora. Já a bebê e a mãe foram socorridas para o Hospital de Emergência, em Resende (RJ), cidade vizinha.

De acordo com a Polícia Civil, a menina não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde poucas horas depois. A mãe foi baleada no braço, passou por atendimento médico e, em seguida, foi liberada.

O taxista não ficou ferido. O local do crime passou por uma perícia e testemunhas foram ouvidas para ajudar a identificar os suspeitos e o carro que foi utilizado.

