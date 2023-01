Preso acusado de matar idoso com tesoura de jardinagem em Barra Mansa; motivo seria R$ 20, diz polícia

Crime aconteceu no bairro Nove de Abril. Segundo a Polícia Civil, vítima, de 73 anos, foi encontrada com ferramenta encravada no pescoço. Foi preso na madrugada desta terça-feira (31) um homem, de 27 anos, acusado de matar um idoso em Barra Mansa (RJ).

O crime aconteceu no domingo (29), no bairro Nove de Abril. Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 73 anos, foi encontrada morta dentro de casa com uma tesoura de jardinagem encravada no pescoço.

Desde então, o caso vinha sendo investigado. Com base no material apresentado, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o acusado.

No momento da abordagem, o homem não ofereceu qualquer resistência e foi levado para a delegacia de Barra Mansa, onde disse aos agentes que os dois eram conhecidos e que a motivação do assassinato foi porque o idoso não quis emprestar R$ 20 para ele.

O acusado vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilitar a defesa da vítima.

Vito Califano