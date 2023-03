Preso do semiaberto morre baleado em confronto com a PM em Marília

Polícia Militar afirmou que foi mobilizada após receber informação sobre tornozeleira eletrônica rompida. Wellington Vinicius Pereira, 27 anos, morreu no local e um policial sofreu ferimento na cabeça. Fugitivo do regime semiaberto morreu após confronto com a Polícia Militar na zona oeste de Marília

Um homem morreu após ser baleado em confronto com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (3), no Jardim Fontanelle, zona oeste de Marília (SP). Ele foi identificado como Wellington Vinicius Pereira, 27 anos. Segundo a polícia, ele era preso do regime semiaberto e tinha passagens por roubo.

A Polícia Militar informou que foi avisada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) sobre a ruptura de tornozeleira eletrônica de um preso, por volta das 9h30, e ao chegar ao local da ocorrência houve o confronto.

Durante as diligências, chegou a informação para os policiais de que Wellington estava pulando de casa em casa, pelos telhados, até que ele acabou localizado em um imóvel na rua José Silva, segundo a versão oficial.

Um policial foi atingido na cabeça com objeto cortante e o suspeito foi baleado pelo menos três vezes, de acordo com as informações da Polícia Militar. O preso do semiaberto morreu no local, que passou por perícia, e foi solicitado exame necroscópico.

O policial ferido chegou a ter convulsões e precisou de atendimento médico, conforme informações a Polícia Militar, após ser ferido na cabeça. Equipes da Polícia Civil, que vai investigar a ocorrência, também estiveram no local.

