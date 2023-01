Preso em em Barra do Piraí suspeito de estupro de vulnerável contra ex-enteada

Crime aconteceu em Volta Redonda. Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, abusos aconteceram no período quando a vítima tinha entre 9 e 14 anos. Um homem, de 40 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (31), em Barra do Piraí (RJ), suspeito de estuprar a ex-enteada. Ele foi encontrado trabalhando no bairro Vila Maia.

O crime aconteceu em Volta Redonda (RJ). Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, os abusos aconteceram no período quando a menina tinha entre 9 e 14 anos.

A partir da denúncia da vítima, a delegacia iniciou as investigações e apresentou um inquérito à Justiça. Com base no material apresentado, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o acusado.

No momento da abordagem, o homem não ofereceu qualquer resistência. Ele foi encaminhado para a delegacia de Volta Redonda e vai responder por estupro de vulnerável.

A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher reforça que denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas para o telefone (24) 3339-2181. O sigilo é garantido.

