Preso mais um acusado de integrar quadrilha envolvida com o tráfico de drogas em Sapucaia

Suspeito, de 23 anos, foi encontrado dentro de um táxi, após denúncia anônima. Este é o 40º cumprimento de mandado de prisão para desarticular quadrilha que atua na cidade desde 2021. Mais um acusado de envolvimento em uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Sapucaia (RJ) foi preso na tarde desta quinta-feira (16).

O suspeito, de 23 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (16) dentro de um táxi no Centro da cidade, graças a uma denúncia anônima.

Este é o 40º mandado de prisão cumprido na operação batizada de “Eu gosto assim”, resultado de uma investigação da delegacia de Sapucaia.

A operação para o cumprimento dos mandados de prisão foi uma ação conjunta com o 38º Batalhão de Polícia Militar, que atua na região do centro sul fluminense.

A operação também envolveu delegacias de Polícia Civil de outras 12 cidades, sendo 10 do interior do Rio de Janeiro, uma de Minas Gerais e uma do Espírito Santo, além da Polícia Militar de Minas Gerais.

Dos 40 mandados cumpridos, seis são alvos que já estavam presos — sendo três deles considerados líderes desta quadrilha. Ao todo, 34 suspeitos foram tirados das ruas nesta operação. Quatro ainda estão foragidos.

Durante o cumprimento destes mandados, foram apreendidos uma pistola 9mm, um revólver calibre 38, uma granada de fabricação caseira, 1,5 mil cápsulas de cocaína e 68 pedras de crack.

Revólver, pistola e drogas apreendidas durante a operação

Divulgação/Polícia Civil

Quadrilha atuava desde 2021

Os alvos desta operação fazem parte de uma quadrilha que atua em Sapucaia desde 2021. A cidade foi escolhida pelos criminosos por estar localizada na divisa com o estado de Minas Gerais, em um local considerado estratégico.

Segundo a Polícia Civil, o grupo é “ligado à maior facção de tráfico de drogas do estado do Rio”. A operação recebeu o nome “Eu gosto assim” por conta da união de forças entre a Polícia Civil, Polícia Militar e demais órgãos encarregados de promover a segurança pública.

Drogas apreendidas na operação realizada em Sapucaia

Divulgação/Polícia Civil

Grupo tinha registro em “cartório do crime”

As investigações foram iniciadas em novembro do ano passado, após um adolescente ser flagrado com drogas e afirmar fazer parte de um “complexo” grupo criminoso.

De acordo com a Polícia Civil, o menor disse ainda que a quadrilha era liderada por três homens que estavam presos e, de dentro do presídio, ordenavam a ação dos criminosos através de mensagens de celular.

A Polícia Civil constatou que um dos chefes do grupo é um ex-funcionário terceirizado dos Correios, preso em 2017 por fazer parte de uma quadrilha responsável pelo roubo a diversas agências postais no estado.

No decorrer das investigações, foi constatado também que a quadrilha teria registrado em um “cartório do crime” a exclusividade da facção pela venda de drogas no local, além da permissão para matar integrantes de grupos rivais que tentassem comercializar entorpecentes.

Criança de 9 anos agredida a pauladas

O g1 teve acesso com exclusividade a alguns áudios de conversas dos criminosos no WhatsApp, após a Polícia Civil conseguir a quebra de sigilos de dados de telefones apreendidos.

Em um destes áudios, uma mulher, integrante da quadrilha, diz que: “Loló a gente pode estar providenciando, mas maconha tem bastante, bastante”.

Além de ostentar o estoque de drogas, os criminosos faziam uso de armas de fogo para ameaçar de morte quem tentasse denunciá-los.

Em uma dessas represálias, um dos envolvidos teria tentado matar uma criança de 9 anos com pauladas na cabeça por achar que a mãe dela estava filmando a ação da quadrilha.

Operação conta com policiais civis e militares

Divulgação/Polícia Civil

