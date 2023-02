Preso pela PF em Indaiatuba postou fotos durante atos golpistas em Brasília

Rodrigo Raul Tara foi preso nesta terça (14) em nova fase da Operação Lesa Pátria. Ordens são cumpridas em cinco estados; passaporte do homem foi apreendido. Rodrigo Pereira Raul Tara, de Indaiatuba (SP), preso pela PF em operação nesta terça-feira (14)

Reprodução/redes sociais

Rodrigo Raul Pereira Tara, de 41 anos, foi preso nesta terça-feira (14), em Indaiatuba (SP), em operação da Polícia Federal contra suspeitos de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília (DF). A informação da prisão foi confirmada ao g1 pela esposa.

Fotos publicadas nas redes sociais mostram que Rodrigo esteve em Brasília durante o ato golpista quando bolsonaristas invadiram o Planalto, Supremo Tribunal Federal (STF) e Senado Federal e praticaram ações de depredação dentro dos imóveis.

Em uma postagem sobre o caso, antes de deletar a conta, ele negava ser terrorista e ter invadido os prédio públicos, mas afirmava “ter tomado bala de borracha na boca” e que “tirou selfie na frente do Congresso”.

Rodrigo Raul Pereira, de Indaiatuba (SP), publicou nas redes sociais após ato golpista que foi atingido por bala de borracha

Reprodução/redes sociais

Em um registro de ocorrência de acidente de trânsito, ocorrido em novembro de 2021, consta que Rodrigo é gerente de uma empresa de poços artesianos. O g1 tentou contato com a empresa, mas não obteve sucesso.

Durante a ação desta terça a PF ainda cumpriu uma ordem de busca e apreensão contra o mesmo alvo. O passaporte foi apreendido.

Por telefone, a mulher de Rodrigo apenas confirmou que ele foi preso, e que mais detalhes seriam passados pelos advogados. O g1 aguarda retorno da defesa e a reportagem será atualizada assim que eles se manifestarem.

Rodrigo foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Campinas e depois transferido ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

A operação desta terça cumpre oito mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Os alvos estão em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Em SP, além de Indaiatuba, são cumpridos três mandados na capital.

Desde o início das investigações, um email foi criado pela Polícia Federal para colher informações e denúncias a respeito do ataque, como identificação de pessoas que participaram das destruições no local e também de patrocinadores dos atos. O contato deve ser feito pelo endereço denuncia8janeiro@pf.gov.br.

Vândalos são reprimidos pela polícia diante do Palácio do Planalto em Brasília

Ueslei Marcelino/Reuters

Entre os desdobramentos do ataque, terroristas foram presos e foi decretada intervenção federal no Distrito Federal com afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Houve também identificação de militares envolvidos nos atos e a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A Operação Lesa Pátria é tratada pela PF como permanente e os suspeitos de participação e financiamento são investigados por seis crimes:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A qualificação dos crimes, porém, só deve ser feita ao fim das investigações, quando houver denúncia formal à Justiça pelo Ministério Público.

Salão térreo do Palácio do Planalto após atos de vandalismo

Adriano Machado/Reuters

