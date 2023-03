Ainda segundo a família, o carro usado no roubo foi vendido há 11 anos, mas ainda consta como de Valério no sistema; segundo a Polícia Civil, a transferência nunca foi formalizada. Parentes e amigos de um motorista de aplicativo tentam provar que ele foi preso por engano. Valério de Souza Júnior foi detido na última terça-feira (14), em Magé, porque um carro que já foi dele foi visto em um assalto em São Fidélis, no Norte Fluminense, em 3 de fevereiro.

Segundo a família:

O veículo usado no crime foi vendido por Valério há 11 anos, mas ainda constava como dele no sistema do Detran – segundo a Polícia Civil, a transferência nunca foi formalizada;

No momento do roubo, Valério estava com amigos em um bar em Magé, na Baixada Fluminense, a 240 km de São Fidélis;

Na delegacia, Valério foi reconhecido por testemunhas com base em uma foto 3×4.

Neste domingo (19), um grupo protestou na porta da 65ª DP (Magé) pela soltura de Valério.

Parentes e amigos protestam pela soltura de Valério

O crime

No dia 3 de fevereiro, dois homens armados invadiram um mercado e fugiram levando R$ 8 mil. A polícia encontrou o carro usado pelos bandidos numa ribanceira na beira da RJ-194. No sistema do Detran, o carro ainda pertence a Valério. Segundo a Polícia Civil, a transferência nunca foi formalizada.

Na 141ª DP (São Fidélis), vítimas fizeram o reconhecimento pela foto da carteira de habilitação de Valério.

O que alega a família

A professora Raquel Leal, mulher de Valério, disse que o marido vendeu o carro há 11 anos para um amigo. “Foram passando para frente, para frente, para frente, sem ter nenhuma comunicação de venda. E nesta semana a gente acordou com a polícia no nosso quintal”, lembrou.

O agente de saúde Jorge Luiz da Silva contou que passou todo o dia 3 de fevereiro com Valério em Magé. “Ele saiu comigo, estávamos numa choperia. Não tem como o Valério estar lá cometendo um crime desse lá onde estão acusando. Isso é impossível”, afirmou.

Jorge também apresentou uma foto tirada no bar cujos metadados comprovam que eles estavam em Magé na hora do assalto em São Fidélis.

Foto apresentada como prova de álibi de Valério (de cinza) foi ignorada)

“A hora que precisar eu vou testemunhar a favor dele. Porque é uma injustiça muito grande o que estão fazendo com o nosso amigo.”

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra a prisão de Valério. A postagem está cheia de comentários defendendo a inocência dele.

“A única razão para que as testemunhas tenham reconhecido em sede policial é o vínculo dele com esse veículo que não foi transferido”, explicou o advogado Matheus do Amaral.

“A investigação foi um pouco arbitrária, justamente tendo como único meio de prova o depoimento das testemunhas em sede policial, que carece de total acervo probatório. É um meio de prova completamente frágil”, emendou.

“Meu marido nunca foi a São Fidélis, não tem como ele responder por essas acusações. A gente está junto há mais de dez anos, meu marido é a pessoa mais honesta que eu conheço”, acrescentou Raquel.

Valério de Souza Júnior

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil afirmou que Valério “foi preso em cumprimento de um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça”.

“Durante a investigação, três pessoas diferentes o reconheceram como um dos envolvidos no roubo. Os agentes apresentaram fotografias de alguns suspeitos para as vítimas, que também apontaram o homem como um dos autores do crime. Ele também foi reconhecido por vídeos postados na rede social dele”, detalhou.

“Além disso, o veículo utilizado no assalto foi periciado, não havia indícios de adulteração e, ainda, não há comunicação de furto ou roubo do automóvel”, prosseguiu.

