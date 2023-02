Preso que tentou matar companheiro de cela enforcado com pedaços de pano é indiciado em Araguaína

Em depoimento, o preso disse que ficou com raiva porque a vítima cuspiu no chão e olhou para ele. Como já responde por homicídio, também foi enquadrado pelo crime de homicídio qualificado tentado. Crime aconteceu no presídio Barra da Grota

Seciju/Divulgação

Uma tentativa de homicídio que aconteceu dentro de uma das celas da Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota, em Araguaína, norte do estado, resultou no indiciamento de um detento de 22 anos. Ele tentou matar outro preso enforcado e ainda o golpeou diversas vezes na cabeça. O inquérito foi concluído nesta quinta-feira (16).

O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro deste ano. Segundo a Polícia Civil, o preso que já cumpre pena pelo crime de homicídio tentou matar o companheiro de cela, de 28 anos, com pedaços de pano. Ele teria amarrado o pescoço da vítima e a asfixiado. Além disso, o atingiu na cabeça. O preso só conseguiu se livrar da agressão porque se fingiu de morto.

Depois da tentativa de homicídio, as equipes da unidade retiraram a vítima da cela para receber atendimento médico.

O preso agressor disse em depoimento que o que levou ele ao crime foi que o companheiro de cela teria cuspido no chão e olhado para ele. Ele ficou com raiva da ação e partiu para cima da vítima. Com o indiciamento, o detento também vai responder por tentativa de homicídio.

Um novo mandado de prisão foi expedido contra o preso por de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200