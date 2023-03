Preso suspeito de espancar vizinho até a morte em Porto Alegre, diz polícia

Vizinhos brigaram, de acordo com a Polícia Civil. Motivo da briga ainda não esclarecido. Suspeito do crime usou um pedaço de pau para matar a vítima. Local em que o crime foi cometido em Porto Alegre

Um idoso de 71 anos foi espancado até a morte por um vizinho na noite de quinta-feira (2) em Porto Alegre. Ele foi identificado pela Polícia Civil como Ademir da Silva Martins.

O vizinho suspeito de ter cometido o crime foi preso em flagrante e levado para um presídio. Ele deve ser indiciado por homicídio qualificado. A identidade dele não foi divulgada pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na Rua Cambaí, no bairro Passo D’Areia, por volta das 20h. A vítima e o vizinho teriam se desentendido, o motivo não está claro, e brigaram. O vizinho teria se armado com um pedaço de pau e espancado Martins.

Martins chegou a receber atendimento no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

