preso-suspeito-de-matar-namorada-espancada-em-angra-dos-reis

Crime aconteceu no bairro Vila Histórica de Mambucaba. Segundo a Polícia Civil, vítima, de 48 anos, estava sem sinais vitais quando os agentes chegaram no local. Um homem, de 38 anos, foi preso suspeito de matar a namorada espancada na quinta-feira (26) em Angra dos Reis (RJ). O caso aconteceu na Rua do Comércio, no bairro Vila Histórica de Mambucaba.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu durante uma briga entre os dois. O agressor confessou o homicídio e levou os agentes ao quarto onde a mulher estava desmaiada.

A vítima, de 48 anos, foi encontrada sem sinais vitais. Em seguida, o Samu foi acionado e constatou o óbito.

A perícia foi acionada para ajudar nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis.

Em nota, a Polícia Civil informou que o autor do assassinato usou as próprias mãos para agredir a mulher. Leia:

“É de ser destacado que o crime foi praticado com extrema brutalidade, restando demonstrado pelo exame pericial diversas lesões no corpo da vítima, inclusive com afundamento de crânio”.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima iria se mudar para Volta Redonda (RJ) no dia seguinte.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis e vai responder por homicídio qualificado e feminicídio.

