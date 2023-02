Preso trabalhador rural acusado de atirar contra desafeto por ciúmes em Sapucaia

Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que suspeito tinha raiva da vítima por acreditar, equivocadamente, que ela estaria envolvida no fim de seu relacionamento e em uma suposta traição que acreditava ter sofrido. Um homem, de 48 anos, foi preso no fim da manhã deste domingo (12) acusado de atirar contra um desafeto no começo do ano em Sapucaia (RJ). Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto desde a última sexta-feira (10).

A tentativa de homicídio aconteceu na manhã do dia 2 de janeiro. A vítima, um homem de 44 anos, foi baleada na regional do abdômen enquanto passava de moto na Estrada da Banqueta, zona rural do município. O ferido foi levado ao hospital e sobreviveu.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que o suspeito tinha raiva da vítima por acreditar, equivocadamente, que ela estaria envolvida no fim de seu relacionamento e em uma suposta traição que acreditava ter sofrido.

Logo após o crime, policiais estiveram na casa do suspeito, localizada na Estrada do Quilombo, e apreenderam munições de calibre 32 e 28.

O suspeito, que trabalha na área rural, não voltou para casa após o crime e continuava com paradeiro desconhecido até este domingo, quando o mandado de prisão foi cumprido.

