Presos por tentativa de roubo em que mulher atropelou bandido para salvar marido são condenados

Homem foi salvo pela esposa, que jogou o carro em cima dos criminosos. Caso ocorreu em outubro de 2022, no bairro da Pompeia, em Santos. Suspeitos são atingidos por veículo ao tentarem realizar assalto no litoral de SP

A Justiça condenou os três jovens envolvidos em uma tentativa de roubo um homem que estava chegando em casa de moto em Santos, no litoral de São Paulo. A vítima foi salva pela esposa, que jogou o carro em cima dos criminosos. Uma câmera de monitoramento flagrou a cena (veja o vídeo acima). A Polícia Civil ainda busca um quarto homem envolvido no crime.

O caso ocorreu no dia 1 de outubro de 2022, no bairro da Pompeia. O casal contou ao g1, na época, que saiu de moto para buscar o carro no lava-rápido. Na volta para casa, o homem foi de moto e a mulher usou o veículo da família. No trajeto, um carro preto com quatro homens parou ao lado da moto em um semáforo.

A moto entrou na rua Piauí, e o carro preto, dos assaltantes, foi atrás. Em seguida, dois deles desceram e correram em direção à vítima, que estava chegando de moto em casa. Eles abordaram o motociclista e anunciaram o assalto. Os criminosos pediram a moto e um celular que tivesse um aplicativo para fazer PIX. A dupla chegou a ameaçar o homem com uma arma.

Logo depois, a mulher dele chegou com o carro da família e acelerou em direção aos criminosos. Um deles ficou prensado entre a moto e um carro, que estava estacionado na rua. O outro assaltante conseguiu correr e fugiu. O assaltante que foi prensado foi encaminhado para o hospital e, em seguida, levado para o 7º DP de Santos, onde o caso foi registrado.

Prisão e condenação

No dia 26 de outubro, no bairro do Gonzaga, policiais miltares avistaram dois homens, em duas motocicletas, em atitude suspeita. A polícia abordou a dupla e, após a revista, Kaue Luiz Matias dos Santos, de 19 anos e Fabio Vieira Lima, de 21, foram encaminhados para a delegacia.

A Polícia Civil identificou que Kaue Luiz tinha um mandando de prisão por ser suspeito de participar da tentativa de roubo na Rua Piauí. O casal identificou Kaue como um dos autores do crime. Já Fabio seria o condutor do carro preto usado na ação. Várias porções de drogas foram encontradas com eles, além de objetos usados para o furto de uma motocicleta na área. Os dois permaneceram presos.

“Obtivemos o emplacamento do veículo. Daí, em diante, nós prosseguimos a investigação até casarmos uma série de outros detalhes e chegarmos nos outros ocupantes do veículo”, explicou o delegado Jorge Cruz, responsável pela investigação, sobre como conseguiram identificar a dupla.

Segundo o delegado, os três criminosos foram julgados e condenados pela Justiça. “Eles continuam detidos e foram condenados, cada um deles, a 8 anos e 9 meses de reclusão, uma vez que cometeram o roubo qualificado pelo uso de arma e uso de mais dois agentes na situação”, explicou Cruz.

A Polícia Civil ainda busca encontrar um quarto homem envolvido no assalto. “Estamos apenas vendo a participação dele em relação ao fato. Ele já está devidamente identificado e será levado à Justiça para responder pelo ato dele, na medida da participação na situação em si”, disse o delegado.

