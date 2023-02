Presos que morreram em incêndio no Complexo Prisional de Florianópolis são identificados

Ao menos três pessoas morreram, segundo os Bombeiros. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. Incêndio atinge Complexo Prisional de Florianópolis e deixa mortos

A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) divulgou os nomes dos três presos que morreram no incêndio que atingiu o Complexo Penitenciário de Florianópolis na tarde desta quarta-feira (15).

Robison da Silva, de Ponte Serrada, no Oeste catarinense, é a única vítima catarinense, segundo o comunicado. Danilo Barros (BA) e Jerberson de Souza (CE) também morreram. As idades deles não foram divulgadas.

Os nomes dos mais de 40 feridos também foram divulgados em comunicado aos familiares, que aguardavam em frente à unidade desde o início da tarde (veja abaixo). Segundo a SAP, não há casos graves.

As listas de pessoas que passaram por triagem e foram encaminhadas a hospitais da região foram coladas em um muro, no lado de fora do complexo.

As chamas teriam iniciado em um colchão na cela 22 da ala de adaptação, onde os detentos mortos estavam, segundo William Shinzato da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB/SC. Essa é a segunda vez que um incêndio atinge o mesmo setor em cinco anos.

“A penitenciária tem diversas alas e apenas uma única ala foi atingida. Na verdade, apenas uma cela, que foi a cela 22, em que um colchão teria pegado fogo”, disse.

Lista de presos encaminhados a hospitais foi divulgada a familiares

Familiares se concentram em frente ao Complexo Prisional desde o início da tarde

Lista de feridos:

Complexo Penitenciário de Florianópolis

A Secretaria de Estado de Saúde informou que toda a rede hospitalar foi alertada para receber os feridos na região da Grande Florianópolis.

O governo estadual disse que unidades de saúde estão atendendo as vítimas que ficaram intoxicadas por conta fumaça.

“A ala de adaptação é hoje onde os presos fazem a triagem inicial para, posteriormente, serem deslocados ao local dentro da penitenciária definitivo. Então, a princípio seria a destinação. É evidente que a própria penitenciária tem as suas próprias regras que faz o deslocamento para o reeducando ficar lá”, complementou Shinzato.

Mortes foram confirmadas após incêndio em Complexo Prisional de Florianópolis

Bombeiros atuam em incêndio que atinge penitenciária de Florianópolis

IGP chega à Penitenciária de Florianópolis durante incêndio

