Presos suspeitos de fingir ser corretores de imóveis para assaltar condomínios em Novo Hamburgo

Três pessoas foram presas e uma ainda não foi localizada. Dois fingiriam ser compradores de imóveis para obter as chaves e dois fingiriam ser corretores para ingressar em condomínios. Suspeitos que, segundo a polícia, fingiam ser corretores de imóveis para entrar em condomínios em Novo Hamburgo

Polícia Civil/Divulgação

Dois homens e uma mulher foram presos temporariamente, nesta sexta-feira (24), por suspeita de furtar apartamentos em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, eles se passavam por supostos compradores e corretores de imóveis para ingressar em condomínios. Um dos suspeitos ainda não foi localizado pela polícia.

A delegada Marina Goltz explica que um dos homens e a mulher fingiam ser um casal. Eles iriam até imobiliárias relatando interesse em visitar imóveis à venda. Após conseguir as chaves dos apartamentos, eles as repassariam para os outros dois suspeitos, que fingiam ser corretores. Com a chave, eles entravam nos apartamentos.

“Eles diziam que eram corretores e mostravam a chave da imobiliária na portaria. Apresentavam um documento falso a fim de fazer o cadastro no condomínio”, diz a delegada.

Já dentro dos conjuntos residenciais, eles furtavam objetos de valor dos imóveis.

Moradores de ao menos dois condomínios registraram ocorrências policiais relatando a ação dos suspeitos. Os casos teriam acontecido no final de fevereiro.

Um dos presos foi encontrado em Canoas, outro em Gravataí e outro em Alvorada, todas cidades da Região Metropolitana. O quarto investigado já foi identificado, mas não tinha sido localizado pela polícia até a atualização mais recente desta reportagem.

Os suspeitos devem ficar presos pelo prazo de cinco dias, período em que a polícia busca obter mais elementos na apuração do caso. A delegada diz que os crimes investigados são os de furto qualificado, associação criminosa e uso de documento falso.

Objetos apreendidos com suspeitos de furtos em Novo Hamburgo

Polícia Civil/Divulgação

