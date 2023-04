presos-suspeitos-de-roubar-carga-de-cigarro-que-estava-sendo-descarregada-de-van-em-resende

Homens são de uma favela do Rio de Janeiro e fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de cigarro. No retorno para a capital, eles pediram um carro de aplicativo, amarraram o motorista e assumiram a direção do veículo. Prisão aconteceu na Via Dutra, em Piraí. Dois homens suspeitos de roubar uma carga de cigarro em Resende (RJ) foram presos na quinta-feira (30). O crime aconteceu no mesmo dia, na rodoviária da cidade.

Segundo a Polícia Militar, dois funcionários de uma empresa estavam descarregando a carga de uma van quando os suspeitos chegaram em um carro preto e anunciaram o assalto.

De acordo com a PM, os homens colocaram parte da carga no carro e trancaram os funcionários na van. Em seguida, eles fugiram levando o celular de uma das vítimas. O aparelho foi localizado momentos depois, em uma rua próxima.

A Polícia Civil informou que, durante a fuga, os suspeitos abandonaram o veículo utilizado no assalto e pediram um carro de aplicativo com destino ao Rio de Janeiro.

Já com a carga no carro, os suspeitos amarraram o motorista e assumiram a direção do veículo. Eles foram abordados na Via Dutra, em Piraí, na altura do distrito de Arrozal, por policiais civis da delegacia de Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A dupla foi levada para a delegacia de Resende. O motorista do carro de aplicativo foi resgatado e passa bem.

Quadrilha especializada em roubo de cigarro

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos são de uma favela do Rio de Janeiro e fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de cigarro. Antes de realizarem os assaltos, eles ficam em um sítio de Piraí aguardando informações sobre a entrega da mercadoria.

O grupo estava sendo investigado pela Polícia Civil de Bangu que, após informações de que dois integrantes teriam cometido o roubo em Resende e estariam retornando para o Rio, conseguiu realizar as prisões.

